Военный сказал, после какого пункта плана победы его дальше можно не читать

На план победы, обнародованный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским, отреагировал военный Дмитрий Иванов. По его словам, уже после первого пункта план можно не читать.

Владимир Зеленский

По его словам, там речь идет о приглашении Украины в НАТО.

"Ну, во-первых. "Приглашение". Слово какое хорошее. Не "членство", а только "приглашение", прошу заметить. Я пригласил вас в гости, а когда вы пришли, меня не было дома или я не открыл дверь. Это, извините, ниачем", — отметил Иванов.

Кроме того, он не понимает, почему кремлевский диктатор Владимир Путин должен пугаться членства Украины в НАТО.

"Во-вторых. А кто вам сказал, что членство в НАТО нас убережет от дальнейшей эскалации? На мой взгляд, импотентность этой структуры, которая заигралась в дипломатию и превратилась из военного блока в зал совещаний – уже почти очевидна", – отметил Иванов.

По его мнению, остальной план является "хотилками" в стиле "повоюйте вместо нас".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский в ВР заявил, что Путин не хочет справедливого мира и сказал, как его заставить к нему. При этом он обнародовал план победы, который должен принудить Россию к справедливому миру.

Также "Комментарии" рассказывали , что народные депутаты в соцсетях живо комментируют план победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде. Одни называют его декларацией о намерениях и нарезкой задач для партнеров. Остальные считают его вполне неплохим. Но для того, чтобы его претворить в жизнь, нужно менять страну и развивать собственный ВПК и строить фортификации, бороться с коррупцией.



