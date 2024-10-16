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Военный сказал, после какого пункта плана победы его дальше можно не читать

Президент говорит не о членстве Украины в НАТО, а о приглашении

сегодня, 13:34
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Ткачик Олеся

На план победы, обнародованный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским, отреагировал военный Дмитрий Иванов. По его словам, уже после первого пункта план можно не читать.

Военный сказал, после какого пункта плана победы его дальше можно не читать

Владимир Зеленский

По его словам, там речь идет о приглашении Украины в НАТО.

"Ну, во-первых. "Приглашение". Слово какое хорошее. Не "членство", а только "приглашение", прошу заметить. Я пригласил вас в гости, а когда вы пришли, меня не было дома или я не открыл дверь. Это, извините, ниачем", — отметил Иванов.

Кроме того, он не понимает, почему кремлевский диктатор Владимир Путин должен пугаться членства Украины в НАТО.

"Во-вторых. А кто вам сказал, что членство в НАТО нас убережет от дальнейшей эскалации? На мой взгляд, импотентность этой структуры, которая заигралась в дипломатию и превратилась из военного блока в зал совещаний – уже почти очевидна", – отметил Иванов.

По его мнению, остальной план является "хотилками" в стиле "повоюйте вместо нас".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский в ВР заявил, что Путин не хочет справедливого мира и сказал, как его заставить к нему. При этом он обнародовал план победы, который должен принудить Россию к справедливому миру.

Также "Комментарии" рассказывали , что народные депутаты в соцсетях живо комментируют план победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде. Одни называют его декларацией о намерениях и нарезкой задач для партнеров. Остальные считают его вполне неплохим. Но для того, чтобы его претворить в жизнь, нужно менять страну и развивать собственный ВПК и строить фортификации, бороться с коррупцией.




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Источник: https://www.facebook.com/nightstalkerkyiv/posts/pfbid0ctzHTSfh1eAkhmS75TaY7YtHJ8j81qeR2LqCk2BcWgWeoxtZD9nW8pB5waDXneSPl
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