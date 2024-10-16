Военный сказал, после какого пункта плана победы его дальше можно не читать

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Ткачик Олеся
На план победы, обнародованный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским, отреагировал военный Дмитрий Иванов. По его словам, уже после первого пункта план можно не читать.
Владимир Зеленский
По его словам, там речь идет о приглашении Украины в НАТО.
Кроме того, он не понимает, почему кремлевский диктатор Владимир Путин должен пугаться членства Украины в НАТО.
По его мнению, остальной план является "хотилками" в стиле "повоюйте вместо нас".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский в ВР заявил, что Путин не хочет справедливого мира и сказал, как его заставить к нему. При этом он обнародовал план победы, который должен принудить Россию к справедливому миру.
Также "Комментарии" рассказывали , что народные депутаты в соцсетях живо комментируют план победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде. Одни называют его декларацией о намерениях и нарезкой задач для партнеров. Остальные считают его вполне неплохим. Но для того, чтобы его претворить в жизнь, нужно менять страну и развивать собственный ВПК и строить фортификации, бороться с коррупцией.
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