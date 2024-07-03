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Военный объяснил, почему Зеленский должен отказаться от намерений переизбраться ради победы

Во имя победы Украины в войне Владимир Зеленский должен принять сложное решение, считает военный Юрий Касьянов

3 июля 2024, 12:36 comments5950
Автор:
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Ткачик Олеся
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Чтобы Украина смогла победить в войне с Россией, она должна вести наступление по трем направлениям, считает военный Юрий Касьянов.

Военный объяснил, почему Зеленский должен отказаться от намерений переизбраться ради победы

Владимир Зеленский

Во-первых, считает он, необходимо проводить проактивную международную политику и создавать настоящую антипутинскую коалицию.

"Здесь есть огромный потенциал; есть немало украинских дипломатов, которые сейчас не у дел. Сфера международной политики должна снова вернуться в министерство иностранных дел, а не быть результатом работы офиса президента", — считает военный.

Во-вторых, отмечает Касьянов, необходимо проводить профессиональную и сбалансированную военную политику. По его словам, вопросами реформирования армии, снятием и назначением командующих и главнокомандующих должны заниматься профессионалы во главе с Верховным, а не одна депутат Верховной Рады.

В-третьих, Украине нужна эффективная экономическая политика, прежде всего, в сфере оборонного производства. К сожалению, говорит военный, у нас до сих пор нет даже Министерства вооружений, нет главного государственного органа по дронам, нет государственной политики в сфере дронов, нет ответственного в стране за дроны. Оборонная экономика, как и экономика в целом, работает неудовлетворительно, испытывая волюнтаризм высоких государственных руководителей и выдерживая болезненные удары бездумной непрогнозируемой разрушительной мобилизации, добавил Касьянов.

"Чтобы выиграть войну, Зеленский должен отказаться от любых намерений переизбраться на второй срок (когда-то после войны) и осознать, что его роль как единой консолидирующей основы власти в другом — в спасении украинской нации и победном завершении войны. Это звучит несколько высокопарно и неправдоподобно, но продолжение текущей политики разобщенности, кумовства и кулуарности вполне может привести к нашему поражению, даже если уважаемые партнеры всячески постараются уберечь нас от полной катастрофы", — заявил Касьянов.

По его словам, при нынешней ситуации у нашей украинской государственности есть только два пути повышения эффективности управления, столь необходимой для победы в войне. Первый – окончательная узурпация власти и создание полноценной диктатуры, работающей на страхе. Второй — возвращение к конституционным нормам распределения и ответственности, создание полноценного правительства национального единства, работающего на доверии, восстановление всех органов власти через приход профессионалов, добавил военный.

"Сделать такой выбор, провести такое решение — будь то первое или второе — по силам только президенту, Верховному главнокомандующему. Любой другой вариант сохранения "государства доверенных лиц" неизбежно приведет к поражению, которого мы не заслуживаем. И тот, кто согласится на позорный, катастрофический для Украины "мир" с забвением погибших, потерей территорий, отказом от национальной армии и западного вектора развития, подпишет политический смертный приговор, будет проклят потомками и историей", — заявил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Запад не позволит Украине победить в войне.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02aJ7JHZM7SHqzMdwJLapuoPEs9WjxgUSzYJNK38e4RMsBsMM64qDzm8LVjxYkFCf2l
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