Военный объяснил, почему Зеленский должен отказаться от намерений переизбраться ради победы

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Ткачик Олеся
Чтобы Украина смогла победить в войне с Россией, она должна вести наступление по трем направлениям, считает военный Юрий Касьянов.
Владимир Зеленский
Во-первых, считает он, необходимо проводить проактивную международную политику и создавать настоящую антипутинскую коалицию.
Во-вторых, отмечает Касьянов, необходимо проводить профессиональную и сбалансированную военную политику. По его словам, вопросами реформирования армии, снятием и назначением командующих и главнокомандующих должны заниматься профессионалы во главе с Верховным, а не одна депутат Верховной Рады.
В-третьих, Украине нужна эффективная экономическая политика, прежде всего, в сфере оборонного производства. К сожалению, говорит военный, у нас до сих пор нет даже Министерства вооружений, нет главного государственного органа по дронам, нет государственной политики в сфере дронов, нет ответственного в стране за дроны. Оборонная экономика, как и экономика в целом, работает неудовлетворительно, испытывая волюнтаризм высоких государственных руководителей и выдерживая болезненные удары бездумной непрогнозируемой разрушительной мобилизации, добавил Касьянов.
По его словам, при нынешней ситуации у нашей украинской государственности есть только два пути повышения эффективности управления, столь необходимой для победы в войне. Первый – окончательная узурпация власти и создание полноценной диктатуры, работающей на страхе. Второй — возвращение к конституционным нормам распределения и ответственности, создание полноценного правительства национального единства, работающего на доверии, восстановление всех органов власти через приход профессионалов, добавил военный.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Запад не позволит Украине победить в войне.
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