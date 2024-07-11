Военный: Фракция Порошенко в Раде массово разъехалась в Европу под предлогом командировок

Половина нардепов фракции "Европейская солидарность" под предлогом командировок выехали на отдых в страны ЕС, пока Украина находится под массированными российскими обстрелами. Речь идет об Алексее Гончаренко, Андрее Лопушанском, Ирине Фризе, Артуре Герасимове, Ирине Никорак и Виктории Сюмаре и других нардепах "Евросолидарности". Часть из них не вернулась в Украину до сих пор. Об этом пишет украинский военный с позывным "Сталкер".

Петр Порошенко

"Алексей Гончаренко за это лето только неделю был в Украине. Бывший регионал за это время выехал во Францию и Германию (возможно, на чемпионат Европы по футболу?), а оттуда – на пляжи Италии. Примечательно, что Алексей, страдающий графоманством, не написал об этом ни слова. Его коллега по фракции Андрей Лопушанский, входящий в список самых богатых нардепов, также хорошо отдохнул – нежился на курортах Испании. Страны у моря посетили и другие нардепы Евросолидарности, хотя официально ехали вроде бы на форумы и встречи с западными партнерами", — отмечает Сталкер.

Военный также обращает внимание на элитные автомобили, на которых украинские нардепы от фракции Порошенко выехали в Европу.

"Нардепы "Евросолидарности" любят удивлять европейцев своими элитными авто. Тот же Андрей Лопушанский, выехал в теплую Испанию на Лэндровере стоимостью 120 тысяч долларов. Ирина Фриз каталась в Европу на Audi Кью7 ценой около 100 тысяч долларов. На авто такой же марки путешествовал по Европе и Артур Герасимов. Не исключено, что этот нардеп Порошенко ездил в своем лакшере поместья в Испании, который скрыл от декларирования, за что был признан виновным Высшим антикоррупционным судом. Еще одна ценительница немецкого автопрома Ирина Никорак уехала из Украины через Европу в США на Ауди Кью8 ценой более 100 тысяч долларов... Автопарк Евросолидарности несколько шокирует. Интересно, какое впечатление он произведет на западных партнеров, если, конечно, загоревшие нардепы Порошенко с пляжей доедут до них просить о финансовой помощи Украине", — задается вопросом боец.

По словам Алексея "Сталкера", нардепы от "Европейской солидарности" выехали за границу отдохнуть подальше от обстрелов и тревог, а упреки Порошенко о притеснениях оппозиции относительно невыпуска его и его нардепов не соответствуют действительности.

"Европейская солидарность", самая богатая фракция украинского парламента и, без сомнения, самая богатая среди парламентариев всех стран Европы. Нардепы Петра Алексеевича под предлогом командировок поехали на лакшере автомобилях на летний отдых. Поехали в свои роскошные поместья. Поехали в свои семьи в Ниццу, Кап-Ферра и Лондон (привет сыновьям, Петр Алексеевич). Поехали, потому что могут. Потому что у них есть деньги. Потому что в Украине опасно – война. И некомфортно – выключают свет. Но они – всем сердцем за Украину. Из Монако ставят сердечки в фейсбуке. Сочувствуют семьям пострадавших детей", — резюмирует Сталкер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Порошенко обвинялся в том, что он открыто подыгрывает России.



