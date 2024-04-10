Военные считали дни. Отмена демобилизации будет дорого стоить властям

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Ткачик Олеся
Демобилизации через 36 месяцев службы не будет, даже по решению Ставки, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Комитет по национальной безопасности и обороне по представлению Кабинета министров полностью убрал раздел о сроках службы по мобилизационному законопроекту. Поздно вечером 9 апреля было принято соответствующее решение.
Мобилизация в Украине
При этом политтехнолог Олег Постернак называет такое решение об отмене демобилизации – фейлом.
По его словам, осадок может дорого стоить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет принял решение об отмене демобилизации. Кроме того, он защитил права уклоняющихся от мобилизации мужчин. Их предлагают только ограничить в праве управления транспортными средствами. При этом оборонный комитет решил отказаться от мотивационных вознаграждений, как разовая выплата при первом подписании контракта. Как говорят военные, такой законопроект ровно ничего не изменит в процессе мобилизации.
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