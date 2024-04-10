logo

BTC/USD

69077.72

ETH/USD

3519.27

LTC/USD

96.59

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Военные считали дни. Отмена демобилизации будет дорого стоить властям
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные считали дни. Отмена демобилизации будет дорого стоить властям

Оборонный комитет решил упразднить демобилизацию военных после 36 месяцев службы. Как отмечают эксперты, такой фейл будет дорого стоить властям, ведь ребята на нуле считали дни, когда смогут уехать домой

сегодня, 12:20
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Демобилизации через 36 месяцев службы не будет, даже по решению Ставки, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Комитет по национальной безопасности и обороне по представлению Кабинета министров полностью убрал раздел о сроках службы по мобилизационному законопроекту. Поздно вечером 9 апреля было принято соответствующее решение.

Военные считали дни. Отмена демобилизации будет дорого стоить властям

Мобилизация в Украине

При этом политтехнолог Олег Постернак называет такое решение об отмене демобилизации – фейлом.

"Скажу так, я не представляю, как сейчас Банковая вырулит этот фейл с исключением из мобилизационного законопроекта права на демобилизацию нынешних военнослужащих. Особенно после того, как Зеленский сделал эту тему флагманом коммуникации. Родственники имели надежду. Ребята даже считали дни"
, – отметил эксперт.

По его словам, осадок может дорого стоить.

"Ведь вброшенное УП письмо Сырского с просьбой изъять демобилизацию будто специально делает его "виновным" в глазах возмущенного общества. Хотя без решения выше этот вопрос не мог даже появиться. Или это политический финт, когда Президент стукнет кулаком, и депутаты возьмут под исполнение. Но не очень похоже"
, – отметил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет принял решение об отмене демобилизации. Кроме того, он защитил права уклоняющихся от мобилизации мужчин. Их предлагают только ограничить в праве управления транспортными средствами. При этом оборонный комитет решил отказаться от мотивационных вознаграждений, как разовая выплата при первом подписании контракта. Как говорят военные, такой законопроект ровно ничего не изменит в процессе мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости