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Главная Новости Политика Украины 2024 Власти своими кадровыми решениями ввели в ступор доноров Украины
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Власти своими кадровыми решениями ввели в ступор доноров Украины

Доноры, выделяющие средства на восстановление Украины, в полной растерянности, ведь власти уволили профильного министра и не смогли до сих пор предложить кандидатуру следующего, отметил нардеп Ярослав Железняк

сегодня, 18:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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На этой неделе умерла тема о назначениях в правительстве, отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Власти своими кадровыми решениями ввели в ступор доноров Украины

Ярослав Железняк

По его словам, получилось, что все те, кто говорил о необходимости усиления региональной политики, удивительно смолкли – ни министерство не разделяют, ни министра, который должен "усилить" не назначают.

"Но самая печальная ситуация в совсем другом. А именно в вопросах восстановления. Вот как вы думаете, как должны реагировать доноры (которые на восстановление дают деньги), когда сначала ответственное лицо резко увольняют, потом врут о причинах увольнения, потом обещают через две недели исправить ситуацию…. И нового министра не будет уже месяц",
– отметил Железняк.

Как подчеркнул нардеп, пока в Офисе президента все еще думают, что им делать с министерством инфраструктуры, кого туда назначать.

Впрочем, добавил Железняк, такая ситуация с неопределенностью точно не стимулирует доноров финансировать проекты в Украине, даже уже имеющиеся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 9 мая Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Как отметил тогда нардеп Ярослав Железняк, непонятно, кого назначат на его место.

При этом руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждал, что "снесшие" Кубракова ударили именно по доверию западных элит к украинским властям. По его словам, просто кто-то хочет сесть на миллионные потоки, которые будут идти на восстановление Украины.

Об этом также ранее говорил журналист Юрий Бутусов. Который также утверждал, что председатель ОП Андрей Ермак хотел "уничтожить альтернативный канал коммуникации" с президентом Зеленским.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/8516
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Обсуждения

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morrison

сегодня, 17:54

та пох, шо там те доноры. Тут люди в ахуе – ждали репарации, а получили электрику по 5 грн/КВт*ч. Страшно подумать, шо будет, когда контрибуции попрут:)


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