Власти начали подготовку к выборам: в ВР сказали, что на это указывает

20 сентября ЦИК издал постановление об упорядочении и смене избирательных участков, об этом сообщила нардеп Оксана Савчук. По ее словам, именно это постановление может указывать на то, что власти начали подготовку к выборам.

Выборы

Нардеп рассказала, что избирательные участки сформированы по принципу последних выборов, состоявшихся в 2020 году.

Однако, говорит Савчук, с тех пор произошли существенные изменения, например, некоторые участки, точки голосования, из-за войны физически перестали существовать. Именно поэтому ЦИК должен сделать анализ того, что является сейчас.

Впрочем, эксперты считают, что сейчас неуместно говорить о выборах. Как заявил политолог Михаил Басараб, выборы даже во время перемирия станут катастрофой для Украины.

"Чтобы провести выборы в нынешних условиях, придется либо втянуть армию в избирательный процесс, либо выбросить армию из избирательного процесса. И то, и другое вылезет очень серьезными проблемами, мягко говоря. Это лишь один из десятков других аргументов против выборов в нынешних обстоятельствах. Успокойтесь пожалуйста с выборами, потому что мы потом не соберем себя. Победа, и только потом все остальное", – отметил в Фейсбуке политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по информации The Economist, президент Украины Владимир Зеленский, возможно, планирует проведение президентских выборов в 2025 году на фоне снижения уровня его поддержки. По данным издания, президент якобы рассматривает выборы как способ укрепить свою власть. Хотя издание не предоставляет конкретных источников, среди политиков, подтвердивших возможную подготовку к выборам, упоминается Юлия Тимошенко.







