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Власть обвинили в том, что она устанавливает диктатуру и идет по пути Януковича

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий Национальной гвардии. В частности, ей хотят разрешить использовать собак для разгона митингов

сегодня, 18:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предлагающий разрешить расширить полномочия Национальной гвардии. В частности, ей предлагают разрешить использовать служебных собак для задержания админнарушителей и разгона митингов.

Власть обвинили в том, что она устанавливает диктатуру и идет по пути Януковича

Служебная собака

Кроме того, документ позволяет использовать служебных собак для патрулирования и поверхностной проверки или осмотра лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств. Кроме того, если законопроект примут, то нацгвардейцы смогут использовать служебных собак для преследования и задержания лица, совершившего административное правонарушение или подозреваемого в совершении уголовного преступления.

Также собак можно использовать для охраны военных объектов, отражения нападения на человека и/или военнослужащего и даже для прекращения массовых беспорядков.

По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, от этого законопроекта отгонит "диктаторскими законами" Виктора Януковича, которые когда-то вывели на массовые протесты украинцев.

"Верной дорогой идете, товарищи! Путем дикторских законов! Путем Януковича!"
– отметил Гайдай.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7147, которым внесены изменения в законы "О Национальной полиции" и "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". За это решение проголосовало 310 народных избранников. Закон был разработан для того, чтобы урегулировать вопрос о деятельности полиции, прежде всего, в условиях военного положения. В частности, закон существенно расширил перечень оснований по остановке сотрудниками полиции транспортных средств и их проверок.




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Источник: https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid067kvbA6YUunuKMdbKyiWXtTJF4DY7YKwxQDsewFWTqui3NZhpoGkZv3fRckkBNS2l
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Ігор

сегодня, 17:20

Легітимний нацизм діє легітимно. У терпіл, під час відключення енергії, починає пелена брехломарафону з очей спадати. Але це вже не допоможе - від юдейців без кривавої каші не позбутись. Так було і є в Палестині. Але в Україні буде інше, як у голодомор юдея Косіора: весною терпіли виповзуть, кору пожують і назад вмирати. Буде мільйони, багато мільйонів, навіть Гитлер заплаче над долею України.


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