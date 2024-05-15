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Власть обвинили в диверсии против армии и Украины: о чем речь

Военный Юрий Касьянов обвинил власть в диверсии против армии. По его словам, ТЦК массово мобилизуют на фронт работников оборонных предприятий, поскольку в правительстве затягивают вопросы присвоения им необходимого статуса

сегодня, 20:30 comments1535
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Юрия Касьянова, в Украине, несмотря на то, что правительство признало оборонные предприятия любой формы собственности стратегически важными, и позволило бронировать до 100% работников, занятых в выполнении оборонных контрактов, ситуация не улучшилась, а ухудшилась.

Власть обвинили в диверсии против армии и Украины: о чем речь

Юрий Касьянов

Как утверждает военный, проблема в том, что бюрократическая машина либо не может быстро давать необходимые статусы предприятиям и оформлять бронь работникам, либо намеренно затягивает решение вопросов.

"Это уже выглядит как саботаж: предприятие выполняет оборонный госконтракт, через Минстратегпром оформляет статус критически важного производства – на это уходит месяц-два. В настоящее время ТЦК забирают с предприятия людей, официально оформленных, — ведь это проще простого",
– рассказывает Касьянов.

После этого, по его словам, Минстратегпром отправляет в Генштаб (сейчас по новому постановлению – в Минобороны) документы на бронирование работников – и там они массово не подписываются вообще, а в это время ТЦК забирает всех официально оформленных сотрудников в окопы.

Как результат, говорит Касьянов, оборонное предприятие не выполняет контракты, разоряется, воюющая армия не получает дронов, средств РЭБ, бронемашин, оптики, и отправленным в окопы инженерам и программистам ничем воевать — они бездарно и бессмысленно погибают.

"Это даже не саботаж, а диверсия против армии и Украины",
– заявил Касьянов.

При этом он не исключает, что, возможно, таким способом идет борьба с конкурентами, ведь якобы предприятия, близкие к центрам принятия решений таких проблем с бронированием, не имеют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада рассматривает две модели бронирования от мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0Vc9dHrNufBtABFmGrYqKquKUMSMfmeFPm7P3uqALMsmsqPm5L47YbwFybWLqk45Jl
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