Власть обвинили в диверсии против армии и Украины: о чем речь

По словам Юрия Касьянова, в Украине, несмотря на то, что правительство признало оборонные предприятия любой формы собственности стратегически важными, и позволило бронировать до 100% работников, занятых в выполнении оборонных контрактов, ситуация не улучшилась, а ухудшилась.

Юрий Касьянов

Как утверждает военный, проблема в том, что бюрократическая машина либо не может быстро давать необходимые статусы предприятиям и оформлять бронь работникам, либо намеренно затягивает решение вопросов.

"Это уже выглядит как саботаж: предприятие выполняет оборонный госконтракт, через Минстратегпром оформляет статус критически важного производства – на это уходит месяц-два. В настоящее время ТЦК забирают с предприятия людей, официально оформленных, — ведь это проще простого",

– рассказывает Касьянов.

После этого, по его словам, Минстратегпром отправляет в Генштаб (сейчас по новому постановлению – в Минобороны) документы на бронирование работников – и там они массово не подписываются вообще, а в это время ТЦК забирает всех официально оформленных сотрудников в окопы.

Как результат, говорит Касьянов, оборонное предприятие не выполняет контракты, разоряется, воюющая армия не получает дронов, средств РЭБ, бронемашин, оптики, и отправленным в окопы инженерам и программистам ничем воевать — они бездарно и бессмысленно погибают.

"Это даже не саботаж, а диверсия против армии и Украины",

– заявил Касьянов.

При этом он не исключает, что, возможно, таким способом идет борьба с конкурентами, ведь якобы предприятия, близкие к центрам принятия решений таких проблем с бронированием, не имеют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада рассматривает две модели бронирования от мобилизации.