Власть не сдается. В ВР соберут нардепов, чтобы решить проблему с наказанием уклонистов

Как сообщил Юрий Здебский, нужно решать проблему с наказанием мужчин, уклоняющихся от мобилизации. По его словам, правда в том, что просто штрафы никак не решат проблему. Он подчеркнул, что этот механизм влияния на уклонистов не работает. Именно поэтому, добавил политик, Верховная Рада продолжит поиски способов, как заставить мужчин не избегать мобилизации.

Мобилизация в Украине

Более того, говорит Здебский, уже принято решение собрать народных депутатов Верховной Рады, чтобы в стенах парламента рассмотреть вопрос о наказании уклонистов.

Вместе с тем, как сообщила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая, на заседании оборонного комитета не хватило голосов, чтобы ограничить права уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Сама Безуглая сообщила, что голосовала за снятие нормы, потому что она прописана некорректно и не коррелирует с КУоАП и УКУ.

"А без ответственности — это просто получилось бы репрессивное политическое заявление и породило бы дополнительные коррупционные риски, как будто в ТЦК СП их нам уже мало",

– подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что на заседании оборонного комитета с преимуществом в один голос принято решение не ограничивать права уклоняющихся в части замораживания их счетов, блокирование банковских карт и ограничение прав в управлении транспортными средствами. Всего известно, что в эту норму законопроекта о мобилизации было внесено более 300 правок.

После того, как депутаты сказали свое слово, заседание оборонного комитета было закрыто. Очевидно, было принято не то решение, которого ждали власти.