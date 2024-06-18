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Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру: что произошло (ВИДЕО)

Виктор Ющенко принял участие в видео блоггере и попал в топ в сети.

сегодня, 19:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал настоящей сенсацией на TikTok благодаря участию в видео блоггере под ником "Улей". Этот ролик уже собрал более миллиона просмотров и широко распространился в сети.

Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру: что произошло (ВИДЕО)

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

Блогер поделился видео на своей странице в TikTok, где по сценарию он отказывается есть мед, утверждая, что не любит его. В ответ на это Ющенко в шутку дал ему подзатыльник и спросил: "Казачье, ты что, с дуба упал?"

На это юмористическое видео отреагировала и Виталина Ющенко, поделившись на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виктор Ющенко посоветовал Путину посмотреть польский фильм . Экспрезидент Украины Виктор Ющенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал, что посоветовал российскому президенту Владимиру Путину посмотреть фильм, чтобы понять украинско-польские отношения.

В большом интервью Виктор Ющенко рассказал, что во время встречи с президентом России у Путина возник вопрос о польско-украинских отношениях. Тогда Ющенко посоветовал российскому президенту посмотреть польский фильм.

Виктор Ющенко говорит, "это история, куда мы с поляками дошли" и добавляет, что, несмотря на все стычки 20 века, страны подали друг другу руку и попросили прощения. Такое изменение отношений Ющенко называет фантастическим жестом, ведь украинцы и поляки в последние 150 лет постоянно воевали с поляками.

После этого Путин пригласил Ющенко отпраздновать 350-летие воссоединения Украины с Россией. Бывший Президент Украины сказал, что согласится поехать на этот "праздник", если Путин приедет в честь Батурина. Российский президент удивился и спросил, что такое Батурин.



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Источник: https://www.elmundo.es/internacional/2024/06/18/66711cae3e37350025381417-directo.html?intcmp=livefeed&catlivefeed=Directo
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