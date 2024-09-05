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Верещук впервые прокомментировала свою отставку

Ирина Верещук назвала новую должность, которую займет в Офисе президента Украины.

сегодня, 09:55
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Автор:
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Slava Kot

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 3 сентября написала заявление об отставке. На следующий день Верещук назвала причину своего увольнения и указала на новую должность, которую она будет занимать.

Верещук впервые прокомментировала свою отставку

Ирина Верещук. Фото из открытых источников

Ирина Верещук в Telegram опубликовала сообщение, в котором объяснила свое увольнение. По ее словам, Владимир Зеленский призвал ее перейти работать в Офис президента Украины.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОПУ. Служу Украинскому народу!", — написала Верещук.

4 сентября состоялось голосование в Верховной Раде за увольнение Ирины Верещук с должности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По его итогам ВР провалила голосование – за увольнение Верещук проголосовали 214 народных депутатов. Несмотря на это, ожидается, что в Верховной Раде состоится повторное голосование за увольнение Верещук.

Ирина Верещук стала одним из министров, которые в начале сентября объявили о своем увольнении. Кроме нее заявления об отставке написали: Александр Камышинминистр по стратегическим отраслям промышленности; Руслан Стрелец  министр защиты окружающей среды и природных ресурсов; Денис Малюська  министр юстиции; Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Дмитрий Кулеба  министр иностранных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Верховная Рада не уволила главу МИД Дмитрия Кулебу. СМИ обнаружили неожиданную связь между голосованием нардепов в ВР и запрещенной партией ОПЗЖ.

Также "Комментарии" писали, что только один министр из команды Владимира Зеленского остался на своем посту с 2019 года.



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