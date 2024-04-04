Вакарчук рассказал, пойдет ли снова в политику

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Slava Kot
Популярный украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что не хочет больше заниматься политикой. Лидер группы "Океан Эльзы" считает, что совершил ошибку, когда пошел в политику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Вакарчука для издания "УП".
Святослав Вакарчук. Фото из открытых источников
Святослав Вакарчук считает, что сегодня его музыкальное творчество приносит много пользы, а политикой он больше не хочет заниматься.
Украинский певец назвал свою политическую карьеру "большой ошибкой" и попросил прощения украинцев. По словам Вакарчука, его подход политики заключался в том, чтобы помочь другим проявить себя и сформировать новую политическую среду, однако для большинства украинцев нужен был конкретный человек, в котором они хотят "олицетворенно вложить свои мечты, желания".
Святослав Вакарчук дважды попадал в парламент Украины. Впервые это было в 2007 году по спискам блока "Наша Украина", а во второй раз в 2019 году по спискам партии "Голос". Оба раза Вакарчук сложил свои полномочия народного депутата, проработав в ВР чуть больше года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица из Украины задонатила России более миллиона.
Также "Комментарии" писали о популярном украинском ведущем, который объяснил, почему не идет на фронт.
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