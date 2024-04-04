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Вакарчук рассказал, пойдет ли снова в политику

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает, что его политическая карьера стала "большой ошибкой".

сегодня, 10:01
Автор:
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Slava Kot
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Популярный украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что не хочет больше заниматься политикой. Лидер группы "Океан Эльзы" считает, что совершил ошибку, когда пошел в политику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Вакарчука для издания "УП".

Вакарчук рассказал, пойдет ли снова в политику

Святослав Вакарчук. Фото из открытых источников

Святослав Вакарчук считает, что сегодня его музыкальное творчество приносит много пользы, а политикой он больше не хочет заниматься.

"Я больше не хотел бы в своей жизни заниматься политикой. Я считаю, что то, чем я занимаюсь сейчас, максимально эффективно, дает гармонию и реализацию мне, а главное – по состоянию на сегодня приносит много пользы", — сказал Вакарчук.

Украинский певец назвал свою политическую карьеру "большой ошибкой" и попросил прощения украинцев. По словам Вакарчука, его подход политики заключался в том, чтобы помочь другим проявить себя и сформировать новую политическую среду, однако для большинства украинцев нужен был конкретный человек, в котором они хотят "олицетворенно вложить свои мечты, желания".

"Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике… Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми", — рассказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук дважды попадал в парламент Украины. Впервые это было в 2007 году по спискам блока "Наша Украина", а во второй раз в 2019 году по спискам партии "Голос". Оба раза Вакарчук сложил свои полномочия народного депутата, проработав в ВР чуть больше года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица из Украины задонатила России более миллиона.

Также "Комментарии" писали о популярном украинском ведущем, который объяснил, почему не идет на фронт.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/04/2/7449268/
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