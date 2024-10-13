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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР заявили, что Зеленский «зря возмутился» количеством забронированных лиц
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В ВР заявили, что Зеленский «зря возмутился» количеством забронированных лиц

В ВР считают, что Зеленскому предоставили не репрезентативные данные о количестве забронированных украинцев

сегодня, 10:29
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Ткачик Олеся

Президенту Владимиру Зеленскому предоставили нерепрезентативные данные о количестве лиц, имеющих бронирование. Ранее СМИ сообщали о его возмущении этим вопросом, а также о запланированном аудите процесса бронирования, поскольку якобы количество забронированных составляет 1,5 млн человек. Об этом рассказал народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью NV.

В ВР заявили, что Зеленский «зря возмутился» количеством забронированных лиц

Федор Вениславский

По его словам, в Украине большое количество лиц с правом на отсрочку перевели в категорию забронированных. Например, работники Национальной полиции, ранее имевшие право на отсрочку от призыва, теперь имеют официальное бронирование.

Вениславский отметил, что неправильно считать, что механизмы аудита процесса бронирования связаны с увеличением количества забронированных лиц.

"Я думаю, что президенту дали общую численность тех, кто забронирован на сегодня. Но еще раз подчеркиваю, это не репрезентативная цифра, которая показывала бы геометрию роста или прогресс роста количества забронированных", — подчеркнул народный депутат.

Однако он не смог подтвердить или опровергнуть информацию об возмущении президента, о котором писали в СМИ, поскольку не общался с ним лично.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что издание сообщило, что правительство якобы приняло решение до 15 ноября 2024 года приостановить действие критериев и положений, определяющих критически важные предприятия и организации. СМИ также сообщали об возмущении Зеленского из-за количества получивших бронирование лиц. При этом заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк опроверг информацию о приостановлении процесса бронирования, однако отметил, что до 15 ноября в стране будет проведен аудит "критических" предприятий.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/demobilizaciya-szch-bronyuvannya-naslidki-mozhut-buti-katastrofichnimi-nardep-novini-ukrajini-50457970.html
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