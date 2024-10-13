В ВР заявили, что Зеленский «зря возмутился» количеством забронированных лиц

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Ткачик Олеся
Президенту Владимиру Зеленскому предоставили нерепрезентативные данные о количестве лиц, имеющих бронирование. Ранее СМИ сообщали о его возмущении этим вопросом, а также о запланированном аудите процесса бронирования, поскольку якобы количество забронированных составляет 1,5 млн человек. Об этом рассказал народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью NV.
Федор Вениславский
По его словам, в Украине большое количество лиц с правом на отсрочку перевели в категорию забронированных. Например, работники Национальной полиции, ранее имевшие право на отсрочку от призыва, теперь имеют официальное бронирование.
Вениславский отметил, что неправильно считать, что механизмы аудита процесса бронирования связаны с увеличением количества забронированных лиц.
Однако он не смог подтвердить или опровергнуть информацию об возмущении президента, о котором писали в СМИ, поскольку не общался с ним лично.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что издание сообщило, что правительство якобы приняло решение до 15 ноября 2024 года приостановить действие критериев и положений, определяющих критически важные предприятия и организации. СМИ также сообщали об возмущении Зеленского из-за количества получивших бронирование лиц. При этом заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк опроверг информацию о приостановлении процесса бронирования, однако отметил, что до 15 ноября в стране будет проведен аудит "критических" предприятий.
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