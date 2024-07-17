В ВР заявили, что «третья сторона» в борьбе с бронированием использует военных

Лоббист экономического бронирования нардеп Дмитрий Наталуха обратил внимание на сообщения в соцсетях военных, которые не поддерживают "откуп от армии за деньги".

Дмитрий Наталуха

"Проблема в том, что сам предмет "сенсации" (рассмотрение законопроектов в Раде), укрепляет меня во мнении, что, несмотря на искренность и подлинность эмоций авторов этих сообщений, существует третья сторона, которая умело использует эти эмоции себе на пользу", — заявил нардеп .

В этом контексте он обращает внимание на то, что, несмотря на заявления некоторых военных законопроекты, не могут рассматриваться в ВР, поскольку они еще не прошли комитет. При этом, говорит нардеп, пока неизвестно, когда профильный комитет начнет рассмотрение законопроектов, касающихся экономического бронирования, а их четыре.

"Кроме этого, эти самые "надежные люди, заботящиеся об интересах военных" могли бы им еще и честно сказать как будет. Потому что будет хуже. Ибо количество собственных денег, которые военные со своей зарплаты тратят на закупку, заправку и ремонт коряг, покупку снаряги, дронов и других материально-технических средств, и еще вдобавок и на дистанционное содержание семьи — будет только увеличиваться. При чем – кратно, ежемесячно. Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес", — заявил нардеп.

По его словам, это делают именно украинские предприниматели из-за уплаченных ими налогов. При этом он подчеркнул, что меньше работающих предприятий в экономике – меньше налогов. Меньше налогов – меньшее обеспечение и так далее – вплоть до очень неприятного финала, когда реальный выбор будет стоять между справедливостью и обеспеченностью.

"Мы только вернулись с востока, нам ребята разложили по категориям ежемесячные расходы военнослужащих на содержание самих себя. Это те расходы, которые должно осуществлять государство. Если бы имела деньги. Но денег нет – несколько сотен миллиардов. Плюс экономические последствия замечаешь не сразу, это тебе не прорыв фронта", — заявил Наталуха.

При этом он призвал не сталкивать между собой предпринимателей и военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что экономическое бронирование беспощадно критикуют военные. По их словам, уклонисты предлагают принять закон для уклонистов и дать им возможность откупиться от армии за неполную тысячу долларов.



