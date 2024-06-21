В ВР заявили, что перед учебным годом из Украины увезут детей: в чем причина

По словам нардепа Виктории Сюмар, сегодня во время дня правительства в Верховной Раде народные депутаты пытались узнать, что делает Кабмин, чтобы не допустить новую волну беженцев осенью. По ее словам, если не будет обеспечен учебный процесс, мамы с детьми просто вынуждены будут уехать из страны, чтобы дети не замерзли в школах и смогли учиться.

Виктория Сюмар

Как сообщил министр образования Оксен Лисовый, ВУЗы и заведения профтехобразования начнут учебный год раньше, то есть до 1 сентября. Зимние каникулы будут длинными, насколько это возможно. Второй семестр будет продлен, то есть он может закончиться до следующего июля, сообщил министр.

Кроме того, по его информации, только 30% украинских школ оборудованы генераторами, и то не полностью: в части из них заживлены только пункты несокрушимости, а это только зарядки и горячий чай.

Также Лисовый сообщил, что средства на обеспечение горючим этих генераторов правительство выделять не собирается. Это ляжет на местное самоуправление, сказал министр. Есть ли у них достаточно налогов и средств для такой расходной части как горючее для генераторов образовательных учреждений и критической инфраструктуры, никто до сих пор так и не посчитал, и это проблема.

Также министр подчеркнул, что школы раньше на учебу не будут выходить, будут работать с 1 сентября. Но вполне вероятно, что часть обучения придется снова перевести в онлайн, сказал Лисовый.

"При этом как обеспечить учителей и учащихся бесперебойным интернетом в условиях отключений тоже никто не знает. Похоже, что сами родители должны позаботиться, чтобы иметь бесперебойные источники питания хотя бы дома для обучения", — отметила Сюмар.

По ее мнению, при таких условиях отток людей из страны выглядит более чем реальным, и это точно снова повлияет и на рынок труда, который сегодня нуждается в работниках, и на уменьшение рынка, и на углубление демографического кризиса.

На вопрос, что делает правительство для решения демографической катастрофы, вице-премьер Юлия Свириденко ответила, что от 10 до 15 тысяч украинцев прошли переквалификацию в центрах занятости.

"Я не буду это комментировать, но, очевидно, мы уже предстали перед тем, чтобы сформировать перед страной основы иммиграционной политики: кого мы хотим видеть на украинском рынке труда на фоне оттока украинцев и необходимости привлечения украинских мужчин в ВСУ. Люди не просто важны. Люди решают все: и судьбу этой войны, и какой будет Украина после нее. И об этом нужно думать уже сейчас. Хотя о том, как не потерять еще несколько миллионов украинок с детьми", — подчеркнула Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросам энергобезопасности, на котором поручил правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.



