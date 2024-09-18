В ВР заявили, что будут попытки уничтожить все материалы по делу сбитого F-16

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что якобы по требованию Главкома ВСУ Александра Сырского министр обороны Рустем Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. По ее словам, откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского.

Марьяна Безуглая

"Главная инспекция Министерства обороны Украины (ГИМО) была последним форпостом, который предоставлял хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ. В частности, именно они проводили расследование по сбитию нашими ПВО самолетов, включая F-16. Я предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства. Также ГИМО сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных нам партнерами и тому подобное", – сообщила Безуглая.

По ее словам, речь идет о знаковом моменте, якобы свидетельствующем об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду.

"Это о преступной деятельности министра обороны и Главкома ВСУ в своей должности. Напомню, что недавно Умеров избавился от своей заместительницы Натальи Калмыковой, как только она развернула изменение кадровой политики и медицинского обеспечения ВСУ и появились первые результаты", — заявила нардеп.

По мнению Безуглой, пришел момент, когда необходимо менять Сырского и Умерова. При этом она призвала президента Владимира Зеленского не разрешить ввести себя в заблуждение и не оставаться равнодушным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина потеряла первый F -16 .



