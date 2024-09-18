В ВР заявили, что будут попытки уничтожить все материалы по делу сбитого F-16

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Ткачик Олеся
Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что якобы по требованию Главкома ВСУ Александра Сырского министр обороны Рустем Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. По ее словам, откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского.
Марьяна Безуглая
По ее словам, речь идет о знаковом моменте, якобы свидетельствующем об отсутствии министра обороны, способного осуществлять контроль, а система катастрофически отторгает правду.
По мнению Безуглой, пришел момент, когда необходимо менять Сырского и Умерова. При этом она призвала президента Владимира Зеленского не разрешить ввести себя в заблуждение и не оставаться равнодушным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина потеряла первый F -16 .
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