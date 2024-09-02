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В ВР заподозрили Штаты в поддержке России: о чем идет речь

Соединенные Штаты не предоставляют Украине разрешение на удары вглубь России, а некоторую технику поставляют неисправной

сегодня, 09:00
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Ткачик Олеся

Удары россиян по Харькову уничтожают миллионный европейский город, отметила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, а если этой осенью будет реализован инерционный сценарий, Запорожье и Днепр могут оказаться в похожей ситуации.

В ВР заподозрили Штаты в поддержке России: о чем идет речь

Марьяна Безуглая

"У нас полно проблем с военным управлением, но есть еще один вопрос: кого действительно защищают США — нас или Россию?" – спрашивает нардеп.

В этом контексте политик не понимает, почему Штаты до сих пор запрещают Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории врага, а также поставляют некоторое вооружение и технику с искусственно урезанными возможностями, либо с опозданием, либо вообще неисправную.

"Конечно, огромная благодарность партнерам за помощь и поддержку, однако остается много непростых вопросов", — добавила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 1 сентября в очередной раз атаковала Харьков ракетами. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Россия повредила объекты гражданской инфраструктуры. Также ранены, в частности дети. Также Олег Синегубов в Telegram рассказал, что Россия нанесла ракетный удар по трем локациям в Харькове: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, еще одна атака была близ Гидропарка в Киевском районе города. По его словам, разрушения подверглись торговому центру, объекту спортивной инфраструктуры и жилым домам. По предварительной информации, Россия использовала для ударов ракеты "Искандер". Олег Синегубов также отметил, что из-за российских обстрелов Харькова 1 сентября, количество пострадавших возросло до 41, среди них — пятеро детей.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0bg5xmwtMbjykDRkNZZjdPBE8zcdRUmeSdVXuyf6qHmEcCXvsH7MhYVSubj5j67TYl
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