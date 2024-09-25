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В ВР встревожили заявлением: кто и где будет обсуждать план победы Украины

В ВР считают план победы документом для внутреннего потребления, который должен поднять моральный дух украинцев

сегодня, 11:24
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Ткачик Олеся

План победы от президента Владимира Зеленского как выяснилось – это такой продукт для внутреннего потребления, для поднятия духа и настроения украинцев, считает народный депутат Алексей Кучеренко.

В ВР встревожили заявлением: кто и где будет обсуждать план победы Украины

Верховная Рада

"Это как "Гигават", как "миллиард деревьев", как "полмиллионных рабочих мест", "четыре тысячи евро для учителя" или "полная победа над коррупцией". Оно как бы и не вредит, но мне лично очень подняло бы дух прекращения хаоса государственного управления, импотенции государственных институций начиная с ВРУ, жесткой ответственности должностных лиц, отсутствие практически ежедневных коррупционных скандалов вокруг представителей власти и "правящей монокоалиции", — отметил нардеп.

По его словам, безусловно, всем украинцам подняла бы дух информация о полной оснащенности ВСУ оружием, ракетами, дронами, надежными фортификационными сооружениями и т.д., равно как и об эффективной защите энергетических объектов от поражений.

"Как я понимаю – реальный план действий будут обсуждать другие люди в другом месте. И это реалии нашего времени. Давайте их так и воспринимать", – заявил нардеп.

Также он отметил, что его встревожило заявление Зеленского о том, что на обдумывание решений часами нет времени, потому что днем их нужно принять 20-30.

"Как я понял, решений нужно принимать очень много и очень оперативно – и он единолично принимает их по сути на интуиции. Учитывая всем известный уровень профессионализма "команды из 5-6 менеджеров" это не оптимистичная информация по мне", — добавил Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцев не волнует план победы Украины, они хотят видеть план поражения России.




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Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid0aJp7M6n6ddjWmEh9kPMZpe4njLYCFqsAL8bnKkc9nkVwWLdq2MVbpNzU5RDGft87l
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