В ВР встревожили заявлением: кто и где будет обсуждать план победы Украины

План победы от президента Владимира Зеленского как выяснилось – это такой продукт для внутреннего потребления, для поднятия духа и настроения украинцев, считает народный депутат Алексей Кучеренко.

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"Это как "Гигават", как "миллиард деревьев", как "полмиллионных рабочих мест", "четыре тысячи евро для учителя" или "полная победа над коррупцией". Оно как бы и не вредит, но мне лично очень подняло бы дух прекращения хаоса государственного управления, импотенции государственных институций начиная с ВРУ, жесткой ответственности должностных лиц, отсутствие практически ежедневных коррупционных скандалов вокруг представителей власти и "правящей монокоалиции", — отметил нардеп.

По его словам, безусловно, всем украинцам подняла бы дух информация о полной оснащенности ВСУ оружием, ракетами, дронами, надежными фортификационными сооружениями и т.д., равно как и об эффективной защите энергетических объектов от поражений.

"Как я понимаю – реальный план действий будут обсуждать другие люди в другом месте. И это реалии нашего времени. Давайте их так и воспринимать", – заявил нардеп.

Также он отметил, что его встревожило заявление Зеленского о том, что на обдумывание решений часами нет времени, потому что днем их нужно принять 20-30.

"Как я понял, решений нужно принимать очень много и очень оперативно – и он единолично принимает их по сути на интуиции. Учитывая всем известный уровень профессионализма "команды из 5-6 менеджеров" это не оптимистичная информация по мне", — добавил Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцев не волнует план победы Украины, они хотят видеть план поражения России.



