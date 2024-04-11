В ВР уверены, что все непопулярное по поводу мобилизаций примут в течение следующих месяцев

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Ткачик Олеся
Закон о мобилизации позволил властям и обществу преодолеть очень некомфортный порог – понимание, что "так, как до войны" уже нет и больше никогда не будет, отметил Богдан Яременко.
Мобилизация в Украине
По его словам, военное командование, считающее людей в мотопехотных отделениях, видит 1-3 вместо 8-10, и пытается привести цифры в соответствие с тем, что военная наука считает минимальным шансом на выживание (даже не победу), не получило все и всех, кого хотело. А точнее – кого видело как мобилизационный ресурс, добавил нардеп.
Кроме того, добавил он, военнослужащие и их семьи не получили демобилизацию, упоминание о которой было циничным обманом и брезгливым пиаром.
При этом, подчеркивает нардеп, уклонисты и другая гражданская и неуместно антивоенная общественность была бы недовольна в любом случае.
По его словам, закон "шел" слишком долго из-за очевидного желания соединить несочетаемое (ориентацию военного командования на большие цифры) и нежелание и страх большой части общества подвергать себя опасности ради чего-либо.
Он подчеркнул, что закон о мобилизации это попытка обеспечить дополнительный приток людей в Вооруженные силы, хотя и не позволит демобилизовать всех, кому с 2022 года этой войны уже через край, зато в идеале позволит организовать эффективный процесс ротации, отдыха, восстановления и обучения Сил обороны, выстроить более глубокую систему обороны и создать ресурс для наступательных операций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине приняли законопроект о мобилизации.
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