В ВР уверены, что все непопулярное по поводу мобилизаций примут в течение следующих месяцев

Закон о мобилизации позволил властям и обществу преодолеть очень некомфортный порог – понимание, что "так, как до войны" уже нет и больше никогда не будет, отметил Богдан Яременко.

Мобилизация в Украине

"Для меня было очевидно, что этот закон не о справедливости. Он о выживании. Поэтому счастливых не будет"

, – добавил нардеп.

По его словам, военное командование, считающее людей в мотопехотных отделениях, видит 1-3 вместо 8-10, и пытается привести цифры в соответствие с тем, что военная наука считает минимальным шансом на выживание (даже не победу), не получило все и всех, кого хотело. А точнее – кого видело как мобилизационный ресурс, добавил нардеп.

Кроме того, добавил он, военнослужащие и их семьи не получили демобилизацию, упоминание о которой было циничным обманом и брезгливым пиаром.

"Нельзя распускать армию во время войны. Ее тем более нельзя распускать, когда твой противник превосходит тебя количественно в разы. Уж тем более это нельзя сделать при условии, что найти и быстро научить такое же количество новых военных нереалистично. В отсутствии в законе положения о демобилизации нет справедливости. Есть только надежда на выживание",

– добавил Яременко.

При этом, подчеркивает нардеп, уклонисты и другая гражданская и неуместно антивоенная общественность была бы недовольна в любом случае.

"Здесь без вариантов. Воевать должны министры, депутаты, их дети (а на самом деле воюющие сейчас — только антивоенщики стесняются это сказать). Остальные должны иметь право на жизнь и счастье без сложностей военного времени"

, – подчеркнул нардеп.

По его словам, закон "шел" слишком долго из-за очевидного желания соединить несочетаемое (ориентацию военного командования на большие цифры) и нежелание и страх большой части общества подвергать себя опасности ради чего-либо.

"Все непопулярное, что предлагалось с целью расширить возможность мобилизовать больше граждан, которые мы отвергли на этот раз, почти уверен, что в течение следующих месяцев мы будем вынуждены принять все равно. Ибо война не заканчивается тогда, когда этого хотим мы, а тогда, когда этого желает противник. А до этого еще очень далеко"

, – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что закон о мобилизации это попытка обеспечить дополнительный приток людей в Вооруженные силы, хотя и не позволит демобилизовать всех, кому с 2022 года этой войны уже через край, зато в идеале позволит организовать эффективный процесс ротации, отдыха, восстановления и обучения Сил обороны, выстроить более глубокую систему обороны и создать ресурс для наступательных операций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине приняли законопроект о мобилизации.