В ВР уточнили, действительно ли бедные будут служить, а богатые работать

Обновленный законопроект по экономическому бронированию отражает концепцию, которую нардепы предлагают уже длительное время. Идея заключается в предоставлении предприятиям, в частности, реальному сектору экономики и бизнеса, возможности самостоятельно определять, каких именно сотрудников они хотят оставить на своих должностях для обеспечения возможности прогнозирования будущей деятельности.

Дмитрий Наталуха

Как подчеркнул автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха, депутаты хотят предоставить предприятиям право самостоятельно бронировать сотрудников независимо от их заработной платы или должности в компании. Это означает, что работодатель может определить этих сотрудников и бронировать их, уплачивая увеличенный военный взнос в размере 20 тысяч гривен в месяц за каждого человека. При этом, говорит Наталуха, предусмотрено ограничение не более 50% общего количества военнообязанных сотрудников предприятия. Такая модель достаточно проста, добавил нардеп.

По его словам, особенность новой модели состоит в том, что у нее нет никаких критериев, таких как зарплата или должность. Это позволяет избежать ситуаций, когда только бедные или низкопоставленные работники участвуют в войне.

То есть, подчеркивает Наталуха, именно эта модель позволяет бронировать лиц с любым уровнем заработной платы от 35 тысяч гривен и больше. Это не влияет на возможность работодателя забронировать сотрудника. Единственный критерий, говорит нардеп, ценность сотрудника на предприятии, от которого зависит его деятельность. Поэтому платит не сам сотрудник за себя, что исключает аргумент о том, что забронированы только те, у кого есть деньги, а работодатель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, отсрочит ли экономическое бронирование демобилизацию.



