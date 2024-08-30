В ВР требуют гнать Безуглую из парламента: как ее действия могут лишить Украину помощи

Украине слишком тяжело дается военная помощь от западных партнеров, заявила нардеп Ирина Геращенко. По ее словам, с ЕС и США постоянно приходится работать и убеждать их предоставить ВСУ определенные виды вооружения. Именно поэтому, подчеркнула политик, заявления, которые делает нардеп Марьяна Безуглая вредят национальным интересам Украины.

Марьяна Безуглая

"Я шокирована последними заявлениями Марьяны из "слуг". Они не просто вредят национальной безопасности страны. Они ставят под угрозу дальнейшее снабжение систем ПВО и высокотехнологичного оружия. Они дают козыри украиноскептикам во всех западных странах сокращать помощь и оправдывать блокировку поставок F-16 и другой новейшей техники. То, что ее скандальные заявления таскают все российские пропагандистские помойки — это мелочи… Хотя все это подрывает моральный дух ВСУ", — отметила Геращенко.

Впрочем, добавила политик, Безуглую также цитирует и западная пресса, а значит, она дает козыри тем, кто за сокращение помощи, зачем украинцам самолеты, если они сами себя на них уничтожат.

"Этот человек остается заместителем председателя комитета нацбезопасности. Она полностью пользуется материалами с ограниченным доступом, для служебного использования. Любого из простых граждан за одну соту подобного уже задержали бы СБУ. И только Марьяна чувствует себя безнаказанно", — заявила Геращенко.

По ее мнению, "правда от Безуглой" не имеет ничего общего с защитой интересов военнослужащих и ВСУ.

"У нее всегда виновато военное руководство. Она никогда не говорит о высшем военно-политическом руководстве и их требованиях держать "крепость Бахмут", потому что это "красивый кейс", ко Дню Независимости и другим датам проводить "победные рейды", о которых гудит армия. Такое возможно, только если у тебя есть крыша на Банковой. Вице-президентская крыша. Но последние ее заявления – это уже явный перебор даже для ОП. Марьяну нужно гнать из комитета и парламента. Немедленно", – заявила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая заявила о том, что F -16 был сбит "дружеским огнем" собственной ПВО.



