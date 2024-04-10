В ВР спрогнозировали, сколько голосов соберет законопроект о мобилизации. Цифра поражает

Оборонный комитет завершил работу над законопроектом о мобилизации. Как отметил в Фейсбуке нардеп Александр Федиенко, уже вскоре законопроект попадет в парламентский зал, где депутаты и будут определяться по тем или иным нормам статей.

Александр Федиенко

По его словам, это вопрос людей, которые опекают людей с инвалидностью. Это также и вопрос отсрочки, бронирования, для разных институтов.

"Хочу напомнить всем, кто не доволен. Войну ведут военные, не депутаты. Мы понимая эту ситуацию, которая сложилась на фронте, все риски сложившиеся в целом для страны соглашались со многими их предложениями".

, – подчеркнул народный депутат.

При этом он подчеркнул, что, действительно, закон о мобилизации не популярен, однако за него проголосуют в Верховной Раде.

" Закон о мобилизации это точно не популярный закон, но я уверен, что парламент проголосует большинством 300 голосов"

, – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет наконец завершил работу над законопроектом о мобилизации. Самое скандальное решение, которое было принято – это отмена демобилизации . Как отмечают эксперты, это – фейл власти, и неизвестно, как они из этого будут выходить, ведь общество ожидало демобилизацию, а военные на нуле считали дни, когда они смогут наконец попасть домой.

Кроме того, оборонный комитет защитил права мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Им грозит ограничение права в управлении транспортными средствами и все. А вот пакет мотивационных предложений был частично отклонен. В частности, члены оборонного комитета отказались устанавливать фиксированное вознаграждение за уничтожение вражеской техники.