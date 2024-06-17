В ВР сказали, почему Ирак и Иордания могли отозвать подписи из финального коммюнике

Страны, отозвавшие свою подпись под коммюнике Саммита мира, лишь усугубили свой имидж и проявили слабость. Существует вероятность, что они подверглись шантажу со стороны РФ, отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Александр Мережко

Мережко уверен, что такое решение может негативно повлиять лишь на имидж той страны, которая "ведет себя непоследовательно и ненадежно, отзывая свою подпись". Он отметил, что такие действия вызывают подозрения в слабости и поддаче на шантаж или подкуп со стороны России.

По его словам, с такими странами вряд ли кто-нибудь захочет иметь серьезные дела, поскольку в мировой политике ценится последовательность и стабильность позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были среди стран-подписантов коммюнике, однако их подписи исчезли из перечня на сайте МИД Швейцарии. Офис президента Украины проверяет информацию об отзывах подписей.

Вместе с тем, Александр Бевз, советник главы ОП, сообщил , что Офис президента срочно проверяет информацию об отзыве подписей Ираком и Иорданией. По его словам, 17 июня Киев связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа. Он отметил, что присутствовал при объявлении результатов и эти страны были указаны на финальном табло в зале пленарной сессии, поэтому рано делать выводы о том, какие страны отсоединились или присоединились.

Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения новых стран, и Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти. Он также сообщил, что некоторые страны сразу заявили Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу вне зависимости от его содержания.



