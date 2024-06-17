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В ВР сказали, почему Ирак и Иордания могли отозвать подписи из финального коммюнике

Ирак и Иордания отозвали подпись из-под коммюнике Саммита мира, а это может означать, что РФ их, например, начала шантажировать, отметил в комментарии Liga.net нардеп Александр Мережко

сегодня, 13:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Страны, отозвавшие свою подпись под коммюнике Саммита мира, лишь усугубили свой имидж и проявили слабость. Существует вероятность, что они подверглись шантажу со стороны РФ, отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В ВР сказали, почему Ирак и Иордания могли отозвать подписи из финального коммюнике

Александр Мережко

Мережко уверен, что такое решение может негативно повлиять лишь на имидж той страны, которая "ведет себя непоследовательно и ненадежно, отзывая свою подпись". Он отметил, что такие действия вызывают подозрения в слабости и поддаче на шантаж или подкуп со стороны России.

По его словам, с такими странами вряд ли кто-нибудь захочет иметь серьезные дела, поскольку в мировой политике ценится последовательность и стабильность позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были среди стран-подписантов коммюнике, однако их подписи исчезли из перечня на сайте МИД Швейцарии. Офис президента Украины проверяет информацию об отзывах подписей.

Вместе с тем, Александр Бевз, советник главы ОП, сообщил , что Офис президента срочно проверяет информацию об отзыве подписей Ираком и Иорданией. По его словам, 17 июня Киев связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа. Он отметил, что присутствовал при объявлении результатов и эти страны были указаны на финальном табло в зале пленарной сессии, поэтому рано делать выводы о том, какие страны отсоединились или присоединились.

Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения новых стран, и Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти. Он также сообщил, что некоторые страны сразу заявили Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу вне зависимости от его содержания.




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/irak-ta-yordaniia-vidklykaly-pidpysy-pid-komiunike-nardep-merezhko-nanesly-sobi-politychnu-shkodu
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