В ВР сказали, кто теперь будет отвечать за все происходящее в энергетике

Как заявил нардеп Алексей Кучеренко, после увольнения главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого становится понятным, кто в государстве будет отвечать за все вопросы, связанные с энергетикой.

Владимир Кудрицкий

"Ну что, теперь хоть выяснилось, кто именно несет полную ответственность за энергетическую систему Украины – Ставка Верховного Главнокомандующего во главе с ним самим. Я говорит один маститый энергетик – наступила "звенящая ясность"! Я же надеюсь – ни для кого нет уже давно тайны, где у нас "центр принятия решений" и где решаются абсолютно все кадровые решения?". – отметил нардеп.

По его словам, плохо это или хорошо – покажет время и "табло".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Ставке Верховного главнокомандующего на прошлой неделе приняли решение уволить Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго". Тогда говорили, что якобы от него требовали написать заявление на увольнение по собственному желанию, но он отказался.

Впрочем, впоследствии глава энергетического комитета Андрей Герус опроверг информацию о том, что на Ставке приняли решение уволить Кудрицкого. По информации нардепа, якобы главы "Укрэнерго" на ее заседании не было, поэтому президент Зеленский не мог потребовать от него писать заявление на увольнение.

Как сообщали "Комментарии", 2 сентября Кудрица был уволен . План увольнения описала нардеп Инна Совсун, она опубликовала совместное письмо от ЕС, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC) и бизнес-омбудсмена, в котором прямо указывается на негативные последствия такого решения. Авторы письма отмечают, что подобные действия не только нарушают принципы корпоративного управления, но и ставят под угрозу миллиардные кредиты, предоставленные УкрЭнерго международными финансовыми учреждениями.



