В ВР сказали, что нужно немедленно сделать на фоне ссылки ракетных ударов Россией

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Ткачик Олеся
Еще после вчерашнего удара по Полтаве, особенно после сегодняшнего удара по Львову, ведь ракеты могли элементарно залететь на территорию ЕС/НАТО, власти должны были срочно созвать Совет Безопасности ООН, считает нардеп София Федина. Впрочем, она все же признает, что хотя бы такой шаг не имел бы значительных результатов, однако привлек бы внимание всех стран мира и медиа, а также зафиксировать преступления РФ.
Верховная Рада
Кроме того, отмечает Федина, необходимо потребовать срочного заседания совета Украина-НАТО, проведения Рамштайна.
По ее словам, при существующем правительственном кризисе, который происходит на фоне усилений московских ударов по Украине, должно быть срочно сформировано правительство национального единства/ правительство национального спасения, независимое от офиса президента, которое сейчас должно было осуществить ряд медийно неудобных, но критически нужных реформ и мер.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР уже предложили создать так называемую широкую коалицию, которая должна сформировать правительство национального единства, которое должно было начать эффективно работать в условиях сложного военного времени. При этом известно, что сейчас ряд министров подали в отставку. Власти будут представлять это западным партнерам, как реформу правительства.
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