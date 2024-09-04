logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР сказали, что нужно немедленно сделать на фоне ссылки ракетных ударов Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР сказали, что нужно немедленно сделать на фоне ссылки ракетных ударов Россией

Украина должна немедленно созвать заседание Совбеза ООН и заседание Совета Украина-НАТО

сегодня, 13:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Еще после вчерашнего удара по Полтаве, особенно после сегодняшнего удара по Львову, ведь ракеты могли элементарно залететь на территорию ЕС/НАТО, власти должны были срочно созвать Совет Безопасности ООН, считает нардеп София Федина. Впрочем, она все же признает, что хотя бы такой шаг не имел бы значительных результатов, однако привлек бы внимание всех стран мира и медиа, а также зафиксировать преступления РФ.

В ВР сказали, что нужно немедленно сделать на фоне ссылки ракетных ударов Россией

Верховная Рада

Кроме того, отмечает Федина, необходимо потребовать срочного заседания совета Украина-НАТО, проведения Рамштайна.

"Уже сегодня должны быть сформированы мультипартийные делегации в ключевые страны-партнеры, максимальная работа в западных и с западными медиа", — отметила нардеп.

По ее словам, при существующем правительственном кризисе, который происходит на фоне усилений московских ударов по Украине, должно быть срочно сформировано правительство национального единства/ правительство национального спасения, независимое от офиса президента, которое сейчас должно было осуществить ряд медийно неудобных, но критически нужных реформ и мер.

"Но это возможно только при восстановлении субъектности украинского парламента. Поэтому вопрос слуг: чьи вы слуги? Офисные или украинские народы? Уже некуда играть. Государство на грани пропасти. Готовы ли вы стать в защиту интересов Украины? – написала в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР уже предложили создать так называемую широкую коалицию, которая должна сформировать правительство национального единства, которое должно было начать эффективно работать в условиях сложного военного времени. При этом известно, что сейчас ряд министров подали в отставку. Власти будут представлять это западным партнерам, как реформу правительства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0kqBBfE5fnH3b4w5PuR4NmwcXTjLzTn127x82inCCRsS15v4iFGPxHm4qAN18bfCVl
Теги:

Новости

Все новости