В ВР сказали, что нужно немедленно сделать на фоне ссылки ракетных ударов Россией

Еще после вчерашнего удара по Полтаве, особенно после сегодняшнего удара по Львову, ведь ракеты могли элементарно залететь на территорию ЕС/НАТО, власти должны были срочно созвать Совет Безопасности ООН, считает нардеп София Федина. Впрочем, она все же признает, что хотя бы такой шаг не имел бы значительных результатов, однако привлек бы внимание всех стран мира и медиа, а также зафиксировать преступления РФ.

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Кроме того, отмечает Федина, необходимо потребовать срочного заседания совета Украина-НАТО, проведения Рамштайна.

"Уже сегодня должны быть сформированы мультипартийные делегации в ключевые страны-партнеры, максимальная работа в западных и с западными медиа", — отметила нардеп.

По ее словам, при существующем правительственном кризисе, который происходит на фоне усилений московских ударов по Украине, должно быть срочно сформировано правительство национального единства/ правительство национального спасения, независимое от офиса президента, которое сейчас должно было осуществить ряд медийно неудобных, но критически нужных реформ и мер.

"Но это возможно только при восстановлении субъектности украинского парламента. Поэтому вопрос слуг: чьи вы слуги? Офисные или украинские народы? Уже некуда играть. Государство на грани пропасти. Готовы ли вы стать в защиту интересов Украины? – написала в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР уже предложили создать так называемую широкую коалицию, которая должна сформировать правительство национального единства, которое должно было начать эффективно работать в условиях сложного военного времени. При этом известно, что сейчас ряд министров подали в отставку. Власти будут представлять это западным партнерам, как реформу правительства.



