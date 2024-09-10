В ВР шокировали заявлением о том, что Сырский проигрывает Герасимову с разгромным счетом

Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы приказал разделить в докладах Генштаба ВСУ Покровское направление на два: Покровское и новое Кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на Кураховском, а выделен узкий Покровский, который якобы остается "стабильным".

Марьяна Безуглая

"Приветствую Александра Станиславовича с открытием нового направления! За полгода Вашего пребывания в должности уже открыто: новенький Харьковский (Волчанск), Торецкий (Торецк и Нью-Йорк), Покровский (Покровск и Мирноград) и выделенный Кураховский (Селидово и Курахово на пути в Покровск). И, конечно, Вы неожиданно для всех защитили часть Курщины — открыли Курское направление. Жители Сумщины особенно ощутили положительный эффект", – заявила Безугла.

Кроме того, нардеп заявила, что Сырский "закрыл" Авдеевское направление, Крынки и плацдарм южного наступления 2023 года, где Роботино, и за это все россияне поблагодарили.

"Надо оно нам было, ну действительно. Пусть забирают. Что имеем? Герасимов — Сырский: 7:1. Сражаются симметрично, смотрят в зеркало друг на друга. Маленькая и большая советская армия", — заявила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики не могут выровнять свою линию фронта. Эксперты считают, что оккупанты хотели бы этого, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. По их словам, оккупанты хотели захватить Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Белогоровку. Впрочем, наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне сконцентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение.



