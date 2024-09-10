В ВР шокировали заявлением о том, что Сырский проигрывает Герасимову с разгромным счетом

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Ткачик Олеся
Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы приказал разделить в докладах Генштаба ВСУ Покровское направление на два: Покровское и новое Кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на Кураховском, а выделен узкий Покровский, который якобы остается "стабильным".
Марьяна Безуглая
Кроме того, нардеп заявила, что Сырский "закрыл" Авдеевское направление, Крынки и плацдарм южного наступления 2023 года, где Роботино, и за это все россияне поблагодарили.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики не могут выровнять свою линию фронта. Эксперты считают, что оккупанты хотели бы этого, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. По их словам, оккупанты хотели захватить Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Белогоровку. Впрочем, наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне сконцентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение.
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