В ВР резко поставили на место Орбана: какие слова венгра выбесили нардепа

Провокации премьера Виктора Орбана загоняют Венгрию в политическую изоляцию в ЕС, заявила народный депутат Иван Климпуш-Цинадзе. Политик считает, что из-за его пресловутых инициатив некоторые главы комитетов по делам ЕС бойкотировали встречу глав COSAC в Будапеште. Только представителями секретариатов присутствовали Швеция, Латвия и Эстония. При этом добавила нардеп, Литва и Польша делегировали заместителей председателей комитетов.

Виктор Орбан

"Часть же принявших участие в конференции участников очень критично и громко выразили свое несогласие и протест так называемым "мирным" инициативам венгерского премьер-министра", — отметила Климпуш-Цинадзе.

Сама политик подчеркнула, что любые мирные инициативы должны базироваться на нескольких принципах.

"Первое — ничего об Украине без Украины. И это то, что венгерское председательство в Совете ЕС нарушило. Предложения по миру должны основываться на уставе ООН и международном праве. Иначе это будет просто капитуляция. И тогда нападение России на любую страну ЕС станет неотвратимым", — сказала нардеп.

Кроме того, она призвала Венгрию изменить свою позицию по поддержке Украины и разблокировать оказание помощи от ЕС в рамках Европейского фонда мира. И это не только ради Украины, но и безопасности во всей Европе.

"Неприемлемы заявления Орбана о том, что Украина никогда не станет членом ЕС и НАТО, потому что у Евросоюза нет для этого достаточно денег. Украина – не проситель. С Украиной в своем составе ЕС станет значительно сильнее геополитически и экономически. Украина заинтересована быть сильным, сильным членом внутри ЕС. Поэтому даже во время этой жестокой войны, когда мы истекаем кровью, мы все же продолжаем реформировать свое государство, чтобы отвечать требованиям и принципам Европейского Союза", — подчеркнула Климпуш-Цинадзе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан уверен в том, что Украина вроде бы никогда не сможет реализовать свои намерения стать членом ЕС и НАТО.



