В ВР решали судьбу Безуглой: о чем голосовали депутаты и кто ее поддержал

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Ткачик Олеся
В среду, 4 сентября, в Верховной Раде народные депутаты рассматривали вопрос, касающийся работы нардепа Марианны Безуглой в оборонном комитете. Впрочем, народные избранники все же решили оставить Безуглую работать там, где она работает сейчас.
Марьяна Безуглая
О том, что в парламенте работает коалиция "Слуг народа" и бывшей ОПЗЖ, заявила и нардеп Ирина Геращенко.
При этом она добавила, что "за" отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности проголосовали только 205 нардепов.
Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, кто как голосовал за отставку Безуглой. По его информации, "Слуги народа" дали 124 голоса "за" отставку, ЕС – 17, "Батькивщина" – 15, "Голос" – 12, "Будущее" – 9, внефракционные – 6. Никакого голоса не дали депутаты из бывшей ОПЗЖ .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вопрос об отставке Безуглой инициировали нардепы от "ЕС".
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