В ВР решали судьбу Безуглой: о чем голосовали депутаты и кто ее поддержал

В среду, 4 сентября, в Верховной Раде народные депутаты рассматривали вопрос, касающийся работы нардепа Марианны Безуглой в оборонном комитете. Впрочем, народные избранники все же решили оставить Безуглую работать там, где она работает сейчас.

Марьяна Безуглая

"Верховная Рада отказалась отозвать Безуглую с должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Не проголосовала половина фракции Слуг народа и бывшая ОПЗЖ. Яркое свидетельство кому эта депутат нужна, несмотря на то, что и военные, и члены комитета уже воют от ее проказ, которые вредят и нацбезопасности, и обороне", — отметил в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев.

О том, что в парламенте работает коалиция "Слуг народа" и бывшей ОПЗЖ, заявила и нардеп Ирина Геращенко.

"Итак, в ВР есть коалиция слуг и ОПЗЖ. Они в спайке. А у Марьяны есть крыша в ОП, среди слуг и ОПЗЖ. Это все, что нужно знать о ее деятельности. Слуги и ОПЗЖ сегодня поддержали публичную дискредитацию военных. Они – с Марьяной, а не с армией", — написала в Фейсбуке Геращенко.

При этом она добавила, что "за" отзыв Безуглой с должности заместителя главы комитета нацбезопасности проголосовали только 205 нардепов.

"Следующий этап – исключить ее из комитета вообще. И мы это добьемся. Сегодня не голосовали слуги и ОПЗЖ. Это все, что нужно знать о крыше Безуглой", — добавила Геращенко.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, кто как голосовал за отставку Безуглой. По его информации, "Слуги народа" дали 124 голоса "за" отставку, ЕС – 17, "Батькивщина" – 15, "Голос" – 12, "Будущее" – 9, внефракционные – 6. Никакого голоса не дали депутаты из бывшей ОПЗЖ .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вопрос об отставке Безуглой инициировали нардепы от "ЕС".



