В ВР рассказали, рассматривают ли членство Украины в НАТО по частям

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не рассматривает другие варианты, кроме членства Украины в НАТО в границах 1991 года.



Вицепремьер Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина" прокомментировала идею о вступлении Украины в НАТО по частям. Сначала к Альянсу должны присоединиться те территории Украины, где не ведутся боевые действия и которые остаются под украинским контролем, а затем возможно членство получили бы деоккупированные украинские территории.

По словам Стефанишиной, Украина сначала должна получить приглашение от НАТО стать членом Альянса, однако вице-премьер отметила, какие условия Украина не будет рассматривать.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", — сказала Стефанишина.

Стефанишина добавила, что Украина будет вести переговоры о вступлении в НАТО со всеми его членами. По ее словам, этот процесс будет открытым и публичным.

Напомним, что одним из первых о возможности частичного членства Украины в НАТО во время войны высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, таким образом, Россия не могла бы атаковать территорию Украины, которая стала бы под защитой НАТО, а украинские силы сосредоточились бы на самой линии фронта.

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