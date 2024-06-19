В ВР рассказали, когда и при каких условиях примут закон о демобилизации

На рабочей группе комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с Минобороны и Генштабом была достигнута договоренность: если в течение следующих 3-4 месяцев сохранится положительная динамика мобилизации, как в мае и июне, то в октябре будет рассмотрен закон о демобилизации, сообщила член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Демобилизация военных

Как сообщила Фриз, на рабочей группе из Минобороны и Генштабом была обсуждена необходимость разработки соответствующего законопроекта, который согласно заключительным положениям закона о мобилизации должна подготовить исполнительная власть.

"Была достигнута договоренность, что Генштаб и Минобороны будут отслеживать в течение 3-4 месяцев динамику мобилизации по новому закону. Если она будет иметь такую же положительную характеристику, как за май и июнь, тогда в октябре должен быть представлен соответственно разработанный законопроект об освобождении от военной службы во время действия военного положения, чтобы он был рассмотрен своевременно и принят депутатами. Желательно, чтобы с декабря он уже вступил в силу", – сообщила нардеп.

По ее словам, следует проследить, насколько эти сроки будут выдержаны и сохранится ли положительная динамика мобилизации.

При этом политик напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о демобилизации, предусматривающий, что 36 месяцев непрерывной военной службы, из которых 18 по боевым распоряжениям, является основанием для увольнения. Порядок увольнения можно обсуждать, но это действенный и правильный алгоритм, учитывая потребности ВСУ в доформировании в случае увольнения военных, добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР говорили, что если темпы мобилизации будут продолжаться на таком же уровне, то вскоре в Верховную Раду может попасть законопроект о демобилизации.





