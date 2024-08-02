В ВР рассказали, как Галущенко берет под контроль регуляторы по энергетике НКРЭКУ

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Ткачик Олеся
Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, сейчас очень интересно наблюдать за кадровыми событиями в "независимом" регуляторе по энергетике НКРЭКУ.
Герман Галущенко
При этом он подчеркнул, что кандидатов в НКРЭКУ избирает комиссия, состоящая из трех членов от Комитета энергетики, одного члена от Минэнерго и еще одного от Минрегиона.
По его словам, западные партнеры получили еще один пример того, что как только в Украине без международных экспертов проводят конкурс – это подарок коррупционерам.
При этом Железняк напомнил, что усиление независимости НКРЭКУ является требованием Ukraine Facility Plan на последний квартал этого года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, министр энергетики Герман Галущенко подставляет президента Владимира Зеленского и делает это не впервые. Шабунин заявил, что Галущенко уже третий раз подставляет Зеленского, теперь – чуть не протянув "черта" с подозрением от НАБУ/САП на должность в НКРЭКУ.
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