В ВР рассказали, как Галущенко берет под контроль регуляторы по энергетике НКРЭКУ

Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, сейчас очень интересно наблюдать за кадровыми событиями в "независимом" регуляторе по энергетике НКРЭКУ.

Герман Галущенко

"Если коротко, то сейчас Галущенко / Шурма протянули еще двух своих кандидатов (Власенко и Слободяна) и имеют 4 из 6 голосов, чтобы назначить полностью лояльного себе Власенко. Который был первым замом Галущенко. Что сегодня и произойдет. И так типа "независимый" НКРЭКУ стал полностью зависимым. Точнее, еще более зависимым", — написал в Телеграмме Железняк.

При этом он подчеркнул, что кандидатов в НКРЭКУ избирает комиссия, состоящая из трех членов от Комитета энергетики, одного члена от Минэнерго и еще одного от Минрегиона.

"Вот так и была сформирована полностью лояльная к нашим энергетическим коррупционерам комиссия, которая отобрала трех таких же полностью лояльных людей в Галущенко/Шурму. Третий был тот экс-зам Немчинов, который подозрение получил от НАБУ", — отметил нарде.

По его словам, западные партнеры получили еще один пример того, что как только в Украине без международных экспертов проводят конкурс – это подарок коррупционерам.

При этом Железняк напомнил, что усиление независимости НКРЭКУ является требованием Ukraine Facility Plan на последний квартал этого года.

"Очень прям интересно хватит ли нашим европейским коллегам после такого хака системы требовать повторного переизбрания членов НКРЭКУ?" – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, министр энергетики Герман Галущенко подставляет президента Владимира Зеленского и делает это не впервые. Шабунин заявил, что Галущенко уже третий раз подставляет Зеленского, теперь – чуть не протянув "черта" с подозрением от НАБУ/САП на должность в НКРЭКУ.



