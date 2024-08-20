В ВР рассказали, что ждет «московских попов» после запрета русской церкви

Важным шагом на пути освобождения Украины от российского влияния и укрепления независимости назвал принятый во втором чтении законопроект о запрете русской церкви в Украине нардеп Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович

По его словам, теперь спустя тридцать дней после его подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью.

"Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации", — рассказал нардеп.

По его словам, судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.

Через три месяца со дня опубликования закона, в течение которых правительство должно принять необходимые подзаконные акты, религиозные организации смогут также оцениваться по поводу причастности к пропаганде "русского мира". Такая пропаганда станет основанием для их судебного запрета, добавил политик.

Не менее важно, что аффилированные с РПЦ религиозные организации будут лишены права пользоваться государственным и коммунальным имуществом. Если они не разорвут связей с московской церковью, то в течение двух месяцев договоры пользования храмами, принадлежащими государству или местным общинам будут расторгнуты. И это – не о каких-то мифических "преследованиях за веру", а о здравом смысле. Потому храмами, которые являются собственностью украинского народа, должна пользоваться украинская, а не московская церковь", — говорит Вятрович .

По его мнению, Россия и ее агентура так просто не сдадутся. Они, по прогнозу нардепа, непременно постараются тормозить и срывать исполнение закона. Поэтому в дальнейшем очень важно следить за тем, как исполнительная власть, местное самоуправление и суды будут воплощать закон в жизнь, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 20 августа Верховная Рада приняла историческое решение о запрете русской церкви в Украине.



