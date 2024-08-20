В ВР рассказали, что ждет «московских попов» после запрета русской церкви

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Ткачик Олеся
Важным шагом на пути освобождения Украины от российского влияния и укрепления независимости назвал принятый во втором чтении законопроект о запрете русской церкви в Украине нардеп Владимир Вятрович.
Владимир Вятрович
По его словам, теперь спустя тридцать дней после его подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью.
По его словам, судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.
Через три месяца со дня опубликования закона, в течение которых правительство должно принять необходимые подзаконные акты, религиозные организации смогут также оцениваться по поводу причастности к пропаганде "русского мира". Такая пропаганда станет основанием для их судебного запрета, добавил политик.
По его мнению, Россия и ее агентура так просто не сдадутся. Они, по прогнозу нардепа, непременно постараются тормозить и срывать исполнение закона. Поэтому в дальнейшем очень важно следить за тем, как исполнительная власть, местное самоуправление и суды будут воплощать закон в жизнь, добавил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 20 августа Верховная Рада приняла историческое решение о запрете русской церкви в Украине.
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