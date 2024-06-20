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В ВР раскритиковали законопроект о военной полиции: в чем причина

Нардепы сделали первый шаг к созданию военной полиции, однако его критикуют в ВР

сегодня, 12:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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В среду, 19 июня, 247 нардепов в первом чтении поддержали законопроект о создании военной полиции. Как отметила нардеп Ирина Геращенко, речь идет о якобы создании еще одного карательно-репрессивного органа.

В ВР раскритиковали законопроект о военной полиции: в чем причина

Военная полиция

"Несмотря на дельные аргументы, что во время войны увеличивается количество военных преступлений и правонарушений, не содержит никакой критики избирательность в решении проблемы. Когда создают только карательный следственный орган, при этом нет ни военной прокуратуры, которая осуществляла надзор за таким следствием, ни военных судов, которые по логике должны рассматривать такие дела. Следовательно, военные становятся еще более беззащитными", — заявила политик в Фейсбуке.

Геращенко объяснила, почему фракция "Европейской солидарности" голосовала против этого законопроекта. В частности, по ее словам, военная полиция получит полномочия по расследованиям, проверкам и привлечению к ответственности военных. Кроме того, военная полиция будет формироваться из действующих военнослужащих, а руководителя будет назначать президент.

Также депутаты "ЕС" критикуют норму, что основной задачей будущего органа станет розыск дезертиров среди военных и СЗЧ (самовольно покинувших места несения службы).

"Это важно! Но сколько случаев, когда солдата доводят до СЗЧ и у него нет защиты. И такие дела рассматривает суд всеобщей инстанции", — отметила Геращенко.

Также она добавила, что законопроект в случае принятия наделяет новый орган полномочиями по патрулированию улиц, разрешает проверять документы бойцов, задерживать их в случае нарушения общественного порядка. Также военная полиция будет приобщаться к раскрытию и предотвращению любых преступлений, совершенных военнослужащими.

При этом, как добавил нардеп Игорь Фрис, ключевой позицией является то, что этот закон должен быть для военных и выполнять его военные.

"Не военнообязанные. Не гражданские. Только военные в рамках компетенций Минобороны", — добавил нардеп в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР сделала первый шаг к созданию военной полиции.




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Источник: https://politics.comments.ua/
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