В ВР раскритиковали законопроект о военной полиции: в чем причина

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Ткачик Олеся
В среду, 19 июня, 247 нардепов в первом чтении поддержали законопроект о создании военной полиции. Как отметила нардеп Ирина Геращенко, речь идет о якобы создании еще одного карательно-репрессивного органа.
Военная полиция
Геращенко объяснила, почему фракция "Европейской солидарности" голосовала против этого законопроекта. В частности, по ее словам, военная полиция получит полномочия по расследованиям, проверкам и привлечению к ответственности военных. Кроме того, военная полиция будет формироваться из действующих военнослужащих, а руководителя будет назначать президент.
Также депутаты "ЕС" критикуют норму, что основной задачей будущего органа станет розыск дезертиров среди военных и СЗЧ (самовольно покинувших места несения службы).
Также она добавила, что законопроект в случае принятия наделяет новый орган полномочиями по патрулированию улиц, разрешает проверять документы бойцов, задерживать их в случае нарушения общественного порядка. Также военная полиция будет приобщаться к раскрытию и предотвращению любых преступлений, совершенных военнослужащими.
При этом, как добавил нардеп Игорь Фрис, ключевой позицией является то, что этот закон должен быть для военных и выполнять его военные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР сделала первый шаг к созданию военной полиции.
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