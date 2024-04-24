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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР призвали Шмыгаля безотлагательно отозвать письмо МИД об остановке предоставления консульских услуг
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В ВР призвали Шмыгаля безотлагательно отозвать письмо МИД об остановке предоставления консульских услуг

Народные депутаты обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о срочном отзыве письма МИД Украины об остановке предоставления консульских услуг. При этом в ВР считают, что идет дискредитация Украины

сегодня, 17:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народные депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением срочно отозвать письмо МИД Украины об остановке предоставления консульских услуг.

В ВР призвали Шмыгаля безотлагательно отозвать письмо МИД об остановке предоставления консульских услуг

Ирина Фриз

В свою очередь, нардеп Ирина Фриз считает, что продолжается "сериал" по дискредитации украинцев во время мобилизаций.

"Вызывающее и безосновательное решение заместителя министра иностранных дел о прекращении предоставления консульских услуг украинцам – является следующей серией, которая продолжает насаждать нарратив о нас как о нации уклонистов. Вопрос – кому это выгодно вообще не стоит. А вот в отношении исполнителей, то к ним не только есть вопросы относительно цели совершения противоправных действий, но и их профпригодности в целом",
– отметила в Фейсбуке Фриз.

По ее словам, письмо первого заместителя министра иностранных дел Украины, господина Сибиги, который еще недавно было заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, дает понять направление политики власти относительно "возвращения" наших граждан из-за границы.

"Президент говорил о нации Героев, но его команда делает все для осквернения доверия к украинцам и навязывания нашим партнерам имиджа об украинцах уклонистах. Эта горе-команда не только нас всех дискредитирует, но и все государство Украину",
– добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и разведки хочет получить объяснения от МИД по поводу решения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста, начиная с 23 апреля, сообщила Соломия Бобровская. Именно поэтому, по ее словам, представители министерства будут вызваны на заседание комитета.





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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02suBddeMnHPV7d9YNUHKEHEu4xaj5rRBBDKann4n2yuAWBBZfnJknVyStsVQkT2ol
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