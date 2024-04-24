В ВР призвали Шмыгаля безотлагательно отозвать письмо МИД об остановке предоставления консульских услуг

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Ткачик Олеся
Народные депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением срочно отозвать письмо МИД Украины об остановке предоставления консульских услуг.
Ирина Фриз
В свою очередь, нардеп Ирина Фриз считает, что продолжается "сериал" по дискредитации украинцев во время мобилизаций.
По ее словам, письмо первого заместителя министра иностранных дел Украины, господина Сибиги, который еще недавно было заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, дает понять направление политики власти относительно "возвращения" наших граждан из-за границы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и разведки хочет получить объяснения от МИД по поводу решения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста, начиная с 23 апреля, сообщила Соломия Бобровская. Именно поэтому, по ее словам, представители министерства будут вызваны на заседание комитета.
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Ігор
сегодня, 16:54
Мета - сподобатись Фюреру за рахунок принизливого ставлення до покірної черні. Вони просто маніакально ізгаляються над покірністю жертв.