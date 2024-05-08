В ВР придумали, как ЕС может использовать российские активы и не бояться реакции Кремля

Недавно германский канцлер Олаф Шольц вышел с предложением вложить 90% доходов от замороженных активов РФ в вооружение для Украины. Однако, отметил нардеп Олег Дунда, это предложение на самом деле ни о чем.

Олег Дунда

Как пояснил народный депутат, доходы от замороженных активов страны-террориста составляют 4 млрд. долларов в год. По его словам, это мизер, если принять во внимание реальные потребности Украины.

Кроме того, Дунда отметил, что военно-промышленный комплекс в странах ЕС находится в плохом состоянии и нуждается в серьезных инвестициях в его восстановление. Как говорит народный депутат, речь идет о сотнях миллионов долларов инвестиций.

По словам нардепа, правда в том, что у ЕС нет возможности удовлетворить все потребности Украины, не может, например, выработать достаточное количество снарядов. Именно поэтому Чехия и ищет их по всему миру, чтобы передать ВСУ.

То есть, подчеркивает Дунда, схема, предлагаемая Шольцом, не сможет решить ничего. Именно поэтому, считает политик, нужно конфисковать российские активы в ЕС, составляющие 300 млрд долларов. Однако в Германии и Франции скептически относятся к этой идее, поскольку там боятся, что РФ сделает ответный шаг.

Впрочем, говорит нардеп, есть путь, который может стать идеальным решением проблемы и Украина его сейчас пытается донести до партнеров. В частности, по решению Еврокомиссии можно вложить российские замороженные активы в военные облигации ЕС. При этом, говорит Дунда, право собственности на них будет русским. Однако, подчеркивает нардеп, деньги, полученные от них, можно направить на финансирование ВПК Украины и Евросоюза. По его словам, после того, как РФ проиграет, Украина потребует списания этих облигаций.

Дунда говорит, что это идеальный путь, особенно для Франции и Германии, особенно в контексте выборов. Ведь строительство заводов, создание дополнительных рабочих мест будет работать на экономику и благополучие этих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о предложении Олафа Шольца помочь Украине за счет прибыли от российских активов.