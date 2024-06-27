В ВР предлагают искать наемников: уклонисты должны оплатить их работу

Украина сегодня противостоит так называемой второй армии мира. Стране, которая по территории и по численности населения в разы больше, в которой благодаря режиму диктатора Владимира Путина могут легко мобилизовать несколько миллионов человек, отметил нардеп Александр Юрченко. При этом, по его словам, РФ забрасывает труппами своих солдат украинскую землю, и при этом занимается рекрутингом в других странах.

Александр Юрченко

Политик напомнил, что недавно появилась информация, что со стороны россиян в Харьковском направлении воюют представители африканских народов.

"Конечно, украинское общество над этим посмеялось и все... Однако следует понимать, что Путин бережет свой мобилизационный резерв и ищет солдат везде — за границей, в колониях и СИЗО. Московия сегодня теряет огромное количество личного состава, но, к сожалению, они к этому готовы", – подчеркнул нардеп.

В Украине же, говорит Юрченко, с начала войны выехало за границу около 1 млн. мужчин, которые должны были бы защищать Родину.

"Минимум 30% из них подлежат мобилизации и скрылись из страны не совсем законно. К сожалению, самые мотивированные и профессиональные уже либо на щите, либо списаны по состоянию здоровья", — добавил политик.

По его словам, новые законы о мобилизации, включая осужденных, несколько поспособствовали наполнению войска и созданию минимальных резервов, но долгое время на это не было политической воли.

"Находясь в состоянии войны, мы все время играем в демократию. Слово "уклонист" становится все популярнее, а москальское ИПСО навязывает полное восприятие этого значения в обществе. В стране должна быть демократия, но милитарная, и решения, касающиеся национальной безопасности и обороны должны приниматься очень оперативно", — заявил нардеп.

При этом он заявил, что не понимает, почему Украина еще не занимается рекрутингом за границей. По его словам, это можно делать в разных странах по-разному: где-то на государственном уровне, где-то через частные компании. Нардеп добавил, что на стороне Украины воюют несколько иностранных легионов, но это капля в море, поэтому вопрос нуждается в системном подходе.

"Есть множество стран, экономический уровень которых значительно ниже нашего. Я уверен, что во всем мире найдутся люди, мотивированные и желающие заработать. А военные профессионалы точно есть повсюду. Оплачивать работу легионеров могут и должны уклонисты, скрывающиеся и боящиеся выйти из дома. Также совершенно недопустимо пребывание мужчин призывного возраста за границей. Именно они в первую очередь должны обеспечивать наполнение бюджета для воюющих и, как вариант, тех, кто будет привлечен из-за границы. Тогда имеет право на жизнь идея господина Гетманцева по экономическому бронированию", — заявил нардеп.

По его мнению, тему рекрутинга нужно развивать. Юрченко считает, что необходимо создавать законодательную базу и запускать частные компании, которые на качественном, новом уровне этим занимались причем как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны отметили положительную динамику в вопросе мобилизации.



