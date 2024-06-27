В ВР предлагают искать наемников: уклонисты должны оплатить их работу

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Ткачик Олеся
Украина сегодня противостоит так называемой второй армии мира. Стране, которая по территории и по численности населения в разы больше, в которой благодаря режиму диктатора Владимира Путина могут легко мобилизовать несколько миллионов человек, отметил нардеп Александр Юрченко. При этом, по его словам, РФ забрасывает труппами своих солдат украинскую землю, и при этом занимается рекрутингом в других странах.
Александр Юрченко
Политик напомнил, что недавно появилась информация, что со стороны россиян в Харьковском направлении воюют представители африканских народов.
В Украине же, говорит Юрченко, с начала войны выехало за границу около 1 млн. мужчин, которые должны были бы защищать Родину.
По его словам, новые законы о мобилизации, включая осужденных, несколько поспособствовали наполнению войска и созданию минимальных резервов, но долгое время на это не было политической воли.
При этом он заявил, что не понимает, почему Украина еще не занимается рекрутингом за границей. По его словам, это можно делать в разных странах по-разному: где-то на государственном уровне, где-то через частные компании. Нардеп добавил, что на стороне Украины воюют несколько иностранных легионов, но это капля в море, поэтому вопрос нуждается в системном подходе.
По его мнению, тему рекрутинга нужно развивать. Юрченко считает, что необходимо создавать законодательную базу и запускать частные компании, которые на качественном, новом уровне этим занимались причем как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны отметили положительную динамику в вопросе мобилизации.
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