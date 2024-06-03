В ВР предлагают доплачивать из бюджета кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке

Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что народные депутаты от "Слуги народа" протянули через гуманитарный комитет ВР дополнительную поправку №336 к законопроекту об английском языке 9432, направленного на то, чтобы украинские кинотеатры демонстрировали фильмы не на украинском языке, а на английском.

Владимир Вятрович

"К счастью, это уже не запрет трансляции американских фильмов на украинском языке, который "слуги" пытались протянуть раньше и который просто убил бы украинский кинодубляж и кинопрокат. В этот раз проголосовали за поручение правительству возмещать кинотеатрам из государственного бюджета сеансы, на которых фильмы демонстрируются не на украинском, а на английском языке",

– отметил нардеп в Фейсбуке.

По его словам, прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, согласно закону о государственном языке не может быть выше 10% в месяц.

"Но все равно эта норма абсурдна и вредна. Тратить бюджетные деньги на то, чтобы поощрять демонстрировать фильмы на иностранном языке вместо украинского – чистое безумие, тем более во время войны",

– отметил нардеп.

По его словам, если у правительства есть лишние деньги, их надо направить либо на армию, либо на поддержку сеансов украинских, а не американских фильмов. Тем более, что американские кинокомпании об этом не просят, а наоборот, инвестируют средства в дублирование и демонстрирование фильмов на украинском, добавил политик.

Не согласен с мнением нардепа член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. Более того, он категорически поддерживает поправку нардеев.

"Конечно, фильмы на английском теперь можно смотреть и в Интернете, комфортно выбирая субтитры на английском или украинском (то и то по-разному полезно для разных уровней владения языком) или просмотр без субтитров. Но, мне кажется, что больше таких каналов/возможностей естественнейшего усвоения английского (когда действия помогают вам понять сказанное, а в идеале еще и субтитры подсказывают), тем лучше",

– отметил эксперт в Фейсбуке.

При этом он подчеркнул, что никакой угрозы украинскому языку англоязычные киносеансы в таких пропорциях не будут нести.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента категорически не соглашаются , что есть какая-то угроза украинскому дубляжу.



