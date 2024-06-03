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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР предлагают доплачивать из бюджета кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке
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В ВР предлагают доплачивать из бюджета кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке

Народные депутаты предлагают доплачивать кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке, сообщил нардеп Владимир Вятрович. По его словам, во время войны можно более эффективно распорядиться средствами

сегодня, 12:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что народные депутаты от "Слуги народа" протянули через гуманитарный комитет ВР дополнительную поправку №336 к законопроекту об английском языке 9432, направленного на то, чтобы украинские кинотеатры демонстрировали фильмы не на украинском языке, а на английском.

В ВР предлагают доплачивать из бюджета кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке

Владимир Вятрович

"К счастью, это уже не запрет трансляции американских фильмов на украинском языке, который "слуги" пытались протянуть раньше и который просто убил бы украинский кинодубляж и кинопрокат. В этот раз проголосовали за поручение правительству возмещать кинотеатрам из государственного бюджета сеансы, на которых фильмы демонстрируются не на украинском, а на английском языке",
– отметил нардеп в Фейсбуке.

По его словам, прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, согласно закону о государственном языке не может быть выше 10% в месяц.

"Но все равно эта норма абсурдна и вредна. Тратить бюджетные деньги на то, чтобы поощрять демонстрировать фильмы на иностранном языке вместо украинского – чистое безумие, тем более во время войны",
– отметил нардеп.

По его словам, если у правительства есть лишние деньги, их надо направить либо на армию, либо на поддержку сеансов украинских, а не американских фильмов. Тем более, что американские кинокомпании об этом не просят, а наоборот, инвестируют средства в дублирование и демонстрирование фильмов на украинском, добавил политик.

Не согласен с мнением нардепа член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. Более того, он категорически поддерживает поправку нардеев.

"Конечно, фильмы на английском теперь можно смотреть и в Интернете, комфортно выбирая субтитры на английском или украинском (то и то по-разному полезно для разных уровней владения языком) или просмотр без субтитров. Но, мне кажется, что больше таких каналов/возможностей естественнейшего усвоения английского (когда действия помогают вам понять сказанное, а в идеале еще и субтитры подсказывают), тем лучше",
– отметил эксперт в Фейсбуке.

При этом он подчеркнул, что никакой угрозы украинскому языку англоязычные киносеансы в таких пропорциях не будут нести.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента категорически не соглашаются , что есть какая-то угроза украинскому дубляжу.




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Источник: https://politics.comments.ua/
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