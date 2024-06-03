В ВР предлагают доплачивать из бюджета кинотеатрам за трансляцию фильмов на английском языке

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Ткачик Олеся
Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что народные депутаты от "Слуги народа" протянули через гуманитарный комитет ВР дополнительную поправку №336 к законопроекту об английском языке 9432, направленного на то, чтобы украинские кинотеатры демонстрировали фильмы не на украинском языке, а на английском.
Владимир Вятрович
По его словам, прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, согласно закону о государственном языке не может быть выше 10% в месяц.
По его словам, если у правительства есть лишние деньги, их надо направить либо на армию, либо на поддержку сеансов украинских, а не американских фильмов. Тем более, что американские кинокомпании об этом не просят, а наоборот, инвестируют средства в дублирование и демонстрирование фильмов на украинском, добавил политик.
Не согласен с мнением нардепа член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. Более того, он категорически поддерживает поправку нардеев.
При этом он подчеркнул, что никакой угрозы украинскому языку англоязычные киносеансы в таких пропорциях не будут нести.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента категорически не соглашаются , что есть какая-то угроза украинскому дубляжу.
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