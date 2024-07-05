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В ВР Орбана сравнили с вассалом: в чем его главный просчет

Поведение Орбана напоминает поведение вассала, помчавшегося к сюзерену за новыми указаниями, считает нардеп Ирина Фриз

сегодня, 14:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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В ВР Орбана сравнили с вассалом: в чем его главный просчет

Виктор Орбан

Визит главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Москву после посещения Украины выглядит как поведение вассала, который едет докладывать и получать новые задачи от сюзерена, заявила нардеп Ирина Фриз. По ее словам, несмотря на содержание этого визита, который вкладывает в него сам Орбан, считая это демонстрацией независимости от Брюсселя, на самом деле он лишь подчеркивает его зависимость от Кремля.

Фриз считает, что своим визитом в Москву венгерский премьер лишь подчеркивает свое пренебрежение к политике Европейского Союза и Запада, что в отличие от Венгрии не поддерживает тезис императора Веспасиана "деньги не воняют".

"Будапешт превратился в самое слабое звено Евросоюза. Его политико-экономическое значение не столь велико, чтобы разыгрывать "золотую карту" в ЕС. Риски заигрывания Орбана с Кремлем слишком велики для ЕС, чтобы продолжать финансировать ренегата, повторяющего историю 1940-х годов, избрав не ту сторону в конфликте идеологий и амбиций", — заявила Фриз.

При этом нардеп подчеркнула, что, несмотря на то, что правительство Венгрии меняет свою позицию за доступ к деньгам ЕС, Орбан не в состоянии отказаться от денег Москвы, поступающих в виде энергетических проектов "Газпрома и "Росатома", доказывая, что коррупция в ЕС иногда терпится. .

"Но я сомневаюсь, что Будапешт в достижении своих имперских целей в Украине сделал правильную ставку на Москву. Кремль не будет делиться с вассалом, а память о 1956 году не даст ему относиться к Венгрии как к самостоятельному игроку", — заявила Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после визита в Украину Орбан собрался посетить диктатора Владимира Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02foYqrqE6bhAJjPa6oLa55z1uER42LTSqS2G3ea8PwFhKEnA7dGqYvLvfNVvqxPMbl
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Ігор

сегодня, 13:49

Потужне шельмування незгодних як на прикладі Фіцо. Про історію можна згадати як продажна бандерівщина обслуговувала Гітлера і знущалась над полоненими в концтаборах. Та й сучасна історія де вже 10 років концтабору безправ'я і здирництва, з яких 3 роки повномасштабного концтабору і узурпація влади.


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