Виктор Орбан

Визит главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Москву после посещения Украины выглядит как поведение вассала, который едет докладывать и получать новые задачи от сюзерена, заявила нардеп Ирина Фриз. По ее словам, несмотря на содержание этого визита, который вкладывает в него сам Орбан, считая это демонстрацией независимости от Брюсселя, на самом деле он лишь подчеркивает его зависимость от Кремля.

Фриз считает, что своим визитом в Москву венгерский премьер лишь подчеркивает свое пренебрежение к политике Европейского Союза и Запада, что в отличие от Венгрии не поддерживает тезис императора Веспасиана "деньги не воняют".

"Будапешт превратился в самое слабое звено Евросоюза. Его политико-экономическое значение не столь велико, чтобы разыгрывать "золотую карту" в ЕС. Риски заигрывания Орбана с Кремлем слишком велики для ЕС, чтобы продолжать финансировать ренегата, повторяющего историю 1940-х годов, избрав не ту сторону в конфликте идеологий и амбиций", — заявила Фриз.

При этом нардеп подчеркнула, что, несмотря на то, что правительство Венгрии меняет свою позицию за доступ к деньгам ЕС, Орбан не в состоянии отказаться от денег Москвы, поступающих в виде энергетических проектов "Газпрома и "Росатома", доказывая, что коррупция в ЕС иногда терпится. .

"Но я сомневаюсь, что Будапешт в достижении своих имперских целей в Украине сделал правильную ставку на Москву. Кремль не будет делиться с вассалом, а память о 1956 году не даст ему относиться к Венгрии как к самостоятельному игроку", — заявила Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после визита в Украину Орбан собрался посетить диктатора Владимира Путина.



