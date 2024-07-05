В ВР Орбана сравнили с вассалом: в чем его главный просчет

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Виктор Орбан
Визит главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Москву после посещения Украины выглядит как поведение вассала, который едет докладывать и получать новые задачи от сюзерена, заявила нардеп Ирина Фриз. По ее словам, несмотря на содержание этого визита, который вкладывает в него сам Орбан, считая это демонстрацией независимости от Брюсселя, на самом деле он лишь подчеркивает его зависимость от Кремля.
Фриз считает, что своим визитом в Москву венгерский премьер лишь подчеркивает свое пренебрежение к политике Европейского Союза и Запада, что в отличие от Венгрии не поддерживает тезис императора Веспасиана "деньги не воняют".
При этом нардеп подчеркнула, что, несмотря на то, что правительство Венгрии меняет свою позицию за доступ к деньгам ЕС, Орбан не в состоянии отказаться от денег Москвы, поступающих в виде энергетических проектов "Газпрома и "Росатома", доказывая, что коррупция в ЕС иногда терпится. .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после визита в Украину Орбан собрался посетить диктатора Владимира Путина.
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Ігор
сегодня, 13:49
Потужне шельмування незгодних як на прикладі Фіцо. Про історію можна згадати як продажна бандерівщина обслуговувала Гітлера і знущалась над полоненими в концтаборах. Та й сучасна історія де вже 10 років концтабору безправ'я і здирництва, з яких 3 роки повномасштабного концтабору і узурпація влади.