В ВР очередной скандал: народные депутаты всех фракций, кроме ОПЗЖ, заблокировали трибуну

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Ткачик Олеся
Верховная Рада провалила голосование по переименованию российских названий населенных пунктов. Список голосовавших за/против и в том числе 75 тех, кто не принял решение обязательно будет опубликован впоследствии, сообщила в Фейсбуке нардеп Соломия Бобровская и добавила, что в украинском парламенте "несется московский трешняк".
Блокирование трибуны ВР
При этом нардеп Виктория Сюмар рассказала, что сегодня депутаты должны были проголосовать важное постановление о переименовании, чтобы окончательно избавиться от советских и российских названий украинских городов и сел как заключительный этап декоммунизации. Павлоград должен стать Матвеевым, Червоноград — Шептицким, Новопсков — Айдаром, село Первомайское на Никопольщине — Мозолевским.
В свою очередь, нардеп Владимир Арьев сообщил, что представители всех фракций ВР, кроме ОПЗЖ, заблокировали трибуну из-за провала голосования за переименование 330 населенных пунктов, которое предусматривало ликвидацию российской топонимики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце июля нардепы заблокировали работу ВР почти на месяц.
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