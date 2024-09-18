В ВР очередной скандал: народные депутаты всех фракций, кроме ОПЗЖ, заблокировали трибуну

Верховная Рада провалила голосование по переименованию российских названий населенных пунктов. Список голосовавших за/против и в том числе 75 тех, кто не принял решение обязательно будет опубликован впоследствии, сообщила в Фейсбуке нардеп Соломия Бобровская и добавила, что в украинском парламенте "несется московский трешняк".

Блокирование трибуны ВР

При этом нардеп Виктория Сюмар рассказала, что сегодня депутаты должны были проголосовать важное постановление о переименовании, чтобы окончательно избавиться от советских и российских названий украинских городов и сел как заключительный этап декоммунизации. Павлоград должен стать Матвеевым, Червоноград — Шептицким, Новопсков — Айдаром, село Первомайское на Никопольщине — Мозолевским.

"Но нет, партия власти сыграла в привычную игру – пообещать и бросить. 132 голоса за, как раз половина, и голосование провалено. В то время, когда страна умыта кровью украинцев из-за войны Москвы, мы до сих пор называем свои города московитскими названиями. Это малороссийская позиция раба, в которую играется партия власти. И хотя лидеру монобольшинства смешно, это действительно трагично. Совет снова заблокирован. По меньшей мере, до завтра", — сообщила в Фейсбуке Сюмар.

В свою очередь, нардеп Владимир Арьев сообщил, что представители всех фракций ВР, кроме ОПЗЖ, заблокировали трибуну из-за провала голосования за переименование 330 населенных пунктов, которое предусматривало ликвидацию российской топонимики.

"Больше всего голосов не добавила фракция Слуг народа", — добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце июля нардепы заблокировали работу ВР почти на месяц.



