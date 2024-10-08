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В ВР, не подбирая слов, набросились на Умерова и организованный им процесс мобилизации

В ВР жестко критикуют Умерова за то, что в Минобороны отказываются демобилизовать военных до 25 лет

сегодня, 13:12 comments4052
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Ткачик Олеся

В Минобороны отказываются демобилизовать мужчин, мобилизованных в армию в 18-25 лет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, в министерстве утверждают, что мобилизовали очень много "детей", и без них боеспособность армии существенно ухудшится.

В ВР, не подбирая слов, набросились на Умерова и организованный им процесс мобилизации

Алексей Гончаренко

Гончаренко утверждает, что в Минобороны откровенно в цинично врут.

"Это абсурд – потому что мобилизуют только ограниченно пригодных. Которым запрещено занимать боевые должности и они просто бремя для армии. Министерство обороны и лично министр х*й клали на эту мобилизацию и происходящее. Им все равно на все. Совершенно не профессиональные и не подготовленные люди", — заявил Гончаренко в Facebook.

При этом он заявил, что пока Рустем Умеров будет находиться в должности министра обороны, Украина проиграет эту войну.

"Если мы не изменимся. Не изменим МО. Не изменим наш генералитет. Мы – проигрываем эту войну", — заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко поддерживает уменьшение призывного возраста в армию. По его словам, во всем мире нет такого, что молодые люди с 18 лет не призываются. При этом он добавил, что такую позицию в Украине не могут понять за границей. По его мнению, необходимо снизить мобилизационный от до 20 лет и вместе защищать свою страну от российского нашествия.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что Рустема Умерова, возможно, отправят в отставку. Говорят, будто президент Владимир Зеленский уже принял такое решение.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0245n64jxzeNGpYq4uPhaEwEuFWuRb16HVt8HzjYNqrUwwW2qqiC4m5AK4r5YGcUeal
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