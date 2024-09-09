В ВР назвали стратегическую проблему ВСУ, без решения которой не выиграть войну

Сейчас идет оживленная дискуссия об условиях окончания войны в Украине, говорит нардеп Алексей Гончаренко. Впрочем, по его мнению, сейчас целесообразно говорить не о том, возможны ли переговоры с РФ, а о стратегической проблеме ВСУ.

Алексей Гончаренко

"Самая главная проблема, которую вижу — это отсутствие идей. Генералитет и все придворные полковники, отвечающие за разработку и планирование операций, делают их опираясь на боевой устав (что правильно), но этот устав это продукция советской военной идеи и опыта", — говорит Гончаренко.

Но, говорит нардеп, ВСУ это молодая армия, поэтому нужен другой подход.

"У нас проблема с изучением, анализом и доктринизацией нашего и мирового опыта ведения войны", — говорит политик.

По словам Гончаренко, например, была большая дискуссия — нужно ли восстанавливать флот с крейсерами и фрегатами или сфокусироваться на так называемом "пчелином" флоте. Было выбрано второе, потому что не было ни денег, ни возможности строить корабли. Плюс стратегически — Черное море – это большая лужа, в которой все видно и в которой уничтожить корабль любого класса не так проблематично, как в океане или даже в Средиземном море, – отметил нардеп.

"Наш "пчелиный" флот тоже нельзя назвать успешным, но он сэкономил финансы и породил идею создания морских беспилотников, что дало возможность победить на море. Это называется доктрина. Мы выбираем какую-нибудь идею и дальше все силы и средства обустраиваем под нее", — говорит Гончаренко.

По его словам, то же и обо всех Вооруженных Силах Украины. Поэтому нужно задать четкие вопросы и дать ответы: какую армию мы строим, кто наш основной враг сейчас и кто будет в будущем, или какие преимущества нам нужно иметь в нашей армии, чтобы преодолеть, запугать и иметь возможность давления на региональной арене. Также, по его словам, нужно определиться с тем, как управлять армией и как ее снабжать.

Гончаренко говорит, что ответов на эти вопросы нет.

"Проблема в том, что мы не занимаемся разработкой и анализом нашей войны и войн в целом. Для того чтобы выйти из этого тупика, в котором мы являемся, нам нужно перенасытить наше пространство аналитическими центрами, задача которых будет найти идею и видение и выработать доктрину, как для развития ВСУ, так и для будущих войн", — заявил нардеп.

При этом он убежден, что нельзя доверять американским или европейским военным стратегиям, потому что в Украине совсем другая ситуация.

"Но ключевой проблемой является отсутствие идей и понимание того, как мы будем двигаться дальше. На мировой карте военного искусства должна быть отдельная военная доктрина. И над этим нужно работать", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас активно обсуждается так называемый мирный план канцлера Олафа Шольца.



