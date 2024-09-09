В ВР назвали стратегическую проблему ВСУ, без решения которой не выиграть войну

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Ткачик Олеся
Сейчас идет оживленная дискуссия об условиях окончания войны в Украине, говорит нардеп Алексей Гончаренко. Впрочем, по его мнению, сейчас целесообразно говорить не о том, возможны ли переговоры с РФ, а о стратегической проблеме ВСУ.
Алексей Гончаренко
Но, говорит нардеп, ВСУ это молодая армия, поэтому нужен другой подход.
По словам Гончаренко, например, была большая дискуссия — нужно ли восстанавливать флот с крейсерами и фрегатами или сфокусироваться на так называемом "пчелином" флоте. Было выбрано второе, потому что не было ни денег, ни возможности строить корабли. Плюс стратегически — Черное море – это большая лужа, в которой все видно и в которой уничтожить корабль любого класса не так проблематично, как в океане или даже в Средиземном море, – отметил нардеп.
По его словам, то же и обо всех Вооруженных Силах Украины. Поэтому нужно задать четкие вопросы и дать ответы: какую армию мы строим, кто наш основной враг сейчас и кто будет в будущем, или какие преимущества нам нужно иметь в нашей армии, чтобы преодолеть, запугать и иметь возможность давления на региональной арене. Также, по его словам, нужно определиться с тем, как управлять армией и как ее снабжать.
Гончаренко говорит, что ответов на эти вопросы нет.
При этом он убежден, что нельзя доверять американским или европейским военным стратегиям, потому что в Украине совсем другая ситуация.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас активно обсуждается так называемый мирный план канцлера Олафа Шольца.
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