В ВР назвали ключевую норму законопроекта о мобилизации. Поможет планировать действия на фронте

Верховная Рада 11 апреля в целом приняла законопроект о мобилизации в Украине. Согласно новому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои персональные данные по воинской обязанности в течение 60 дней.

Федор Вениславский

Как отметил Федор Вениславский, все мужчины этого возраста военнообязаны, если они не признаны непригодными к военной службе. Даже те, кто признан непригодным к службе, обязаны иметь военно-учетный документ.

При этом политик подчеркнул, что требование обновления данных касается всех без исключения, включая народных депутатов и руководителей органов государственной власти всех уровней. Это делается для того, чтобы у государства была четкая информация о количестве военнообязанных и их возможностях, подчеркнул нардеп.

По его словам, актуализация персональных данных также предусматривает предоставление оснований для отсрочки. Лица, имеющие основания для отсрочки, должны актуализировать свою информацию. Она может касаться, например, смены профессии или семейного положения и здоровья. Также можно указать пожелания по месту службы.

Главная цель законопроекта, подчеркнул Вениславский, навести порядок в военно-учетных данных каждого военнообязанного, чтобы государство могло четко определить свои возможности, на кого можно рассчитывать, в случае необходимости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты приняли законопроект о мобилизации. В нем они убрали норму о демобилизации военных после 36 месяцев службы на нуле. При этом даже сами военные понимают , что провести сейчас демобилизацию нельзя, поскольку нет подготовленных резервов, которые могли бы заменить воюющих сейчас военных.