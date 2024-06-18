В ВР допустили, что мобилизационный возраст могут снизить: названы условия

В Украине снизили мобилизационный возраст до 25 лет, но это решение приняли слишком поздно, и возможны дальнейшие изменения, заявил народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский.

Мобилизация в Украине

По его словам, Украина уже третий год ведет полномасштабную войну. Те, говорит он, кто погиб или получил ранения, нуждаются в замене. Тем, кто более двух лет выполняет задания на линии фронта, нужно дать возможность отдохнуть.

"Поддерживает ли общество уменьшение призывного возраста? Это риторический вопрос. Никто бы не сказал однозначно да, давайте", – отметил Лозинский.

Он добавил, что, учитывая условия, в которых Украина продолжает борьбу против российской агрессии, уменьшение призывного возраста нельзя исключать. Как подчеркнул нардеп, Украина борется за собственное существование, и потому необходимо решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях.

Как подчеркнул Лозинский, то, что сейчас уменьшили возраст с 27 до 25 лет – это реалии, которые нужно принять. Если фронт будет оставаться таким, и война будет продолжаться, не исключено, что это не последняя перемена по возрасту для мобилизации, заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в парламенте не обсуждают возможность уменьшения мобилизационного возраста до 18 лет. Он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало, которые направлены на снижение возраста с которого начинается мобилизация.

Вместе с тем Стефанчук подчеркнул, что все, кто имеет возможность, "имеет пригодность и обязанность", должен сделать все, чтобы Украина победила в этой войне.





