В ВР дали добро на изучение вопроса с фортификациями: кто возглавил комиссию

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Верховная Рада наконец проголосовала за создание временной специальной комиссии по фортификациям и дронам. Свои голоса за это решение дали 277 парламентариев.

Николай Задорожный

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк сообщил, что главой ВСК назначен Николай Задорожный из "Слуги народа".

По информации политика, в ВСК вошли восемь представителей из фракции "Слуга народа" и по одному представителю от всех фракций и групп ВР.

При этом, как отметила нардеп Ирина Геращенко, не обошлось без "ложки дегтя".

"Правда, не обошлось без ложки дегтя. Главой ВСК стал представитель Квартала 95 , слуга Задорожный, специальность и компетенция которого вызывают большие сомнения",

– отметила Геращенко.

Кроме того, Железняк сообщил, что к полномочиям ВСК будет принадлежать изучение обстоятельств и подготовки вопросов: потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирование государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов и анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований. Кроме того, ВСК изучит вопросы обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии столкновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что фракция партии "Европейская солидарность" требовала создания ВСК по фортификациям и дронам. После того, как этот вопрос был внесен в повестку дня, депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады. Работу парламента возобновили после обещания рассмотреть этот вопрос.