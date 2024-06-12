В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании от мобилизации: какие цены

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11331, предусматривающий возможность экономического бронирования от мобилизации сотрудников компаний. По этому законопроекту бронирование распространяется на все субъекты хозяйства, а также ФЛП.



В Украине может появиться экономическое бронирование. Фото из открытых источников

Согласно законопроекту 11331, компания или предприятие может заплатить повышенный военный сбор 20 тыс. гривен за каждого работника, которого желает забронировать от мобилизации. За такую услугу платит не работник, а бизнес, сам признающий критическую необходимость этого рабочего.

По этому законопроекту запрещено бронирование для представительств международных компаний, а ФЛП должны подтвердить реальное ведение своей деятельности в течение последнего года, чтобы получить возможность экономического бронирования.

"В законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов", – объяснил причину создания законопроекта один из его авторов нардеп Дмитрий Наталуха.

По словам Наталухи, законопроект находился в работе шесть месяцев и учел пожелания бизнеса и чиновников.

Также, по словам нардепа, в Верховную Раду подадут еще два альтернативных законопроекта об экономическом бронировании. Согласно первому компании должны будут платить за работника 35 тыс. гривен ежемесячно, тогда как по втору сумма уплаты за наемного рабочего сохраняется, однако добавляется возможность экономического бронирования для ФЛП – 20 тыс. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине работает бронирование работников критических предприятий, однако ТЦК может их все равно мобилизовать.

Также "Комментарии" писали о том, как найти работу с бронированием от мобилизации в Украине.