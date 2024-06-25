В Верховной Раде считают, что Тищенко должен сложить мандат

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Ткачик Олеся
Нардепу Николаю Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" в Днепре, по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины
Николай Тищенко
Подозрение сообщил Генеральный прокурор Украины. По данным следствия, 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Некоторое время потерпевшего держали в неволе и наносили телесные повреждения.
В ГБР говорят, что это сделали по предварительному сговору группы лиц и с применением физической силы и спецсредств. Генпрокурор согласовал ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
При этом политолог Максим Яли говорит, что он вообще не понимает, почему сообщество радуется вручению Тищенко подозрения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший министр социальной политики Павел Розенко высказался о ситуации как о пиар-акции, предполагая, что Тищенко, скорее всего, избежит серьезного наказания , благодаря своему статусу и предварительным декларациям о доходах и активах.
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