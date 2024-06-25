В Верховной Раде считают, что Тищенко должен сложить мандат

Нардепу Николаю Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" в Днепре, по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины

Николай Тищенко

Подозрение сообщил Генеральный прокурор Украины. По данным следствия, 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Некоторое время потерпевшего держали в неволе и наносили телесные повреждения.

В ГБР говорят, что это сделали по предварительному сговору группы лиц и с применением физической силы и спецсредств. Генпрокурор согласовал ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Я очень надеюсь, что Коля Тищенко на этот раз не избежит наказания. А еще он должен сложить депутатский мандат. Также должны быть привлечены к ответственности и полицейский (освобождение – это не наказание), который заломил военного, и те так называемые гуровцы из свиты Тищенко, участвовавшие в избиении. И главное сейчас присматривать, чтобы внезапно дело не завершилось ничем", — написала в Фейсбуке нардеп София Федина.

При этом политолог Максим Яли говорит, что он вообще не понимает, почему сообщество радуется вручению Тищенко подозрения.

Так выпускается пар социального возмущения. Показали фоточки с пачками наличных, дорогие часы и другие атрибуты "власти". Вангую, что все на этом закончится. Как было много раз", – отметил в Фейсбуке политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший министр социальной политики Павел Розенко высказался о ситуации как о пиар-акции, предполагая, что Тищенко, скорее всего, избежит серьезного наказания , благодаря своему статусу и предварительным декларациям о доходах и активах.





