В Верховной Раде расстроили прогнозом по окончании войны с Россией

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Ткачик Олеся
Народный депутат Богдан Яременко, комментируя план победы президента Владимира Зеленского, признал, что в нем нет того, чего хотели бы увидеть многие украинцы.
План победы
При этом он считает, что такой план с четкими сроками выписать просто невозможно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы Украины, выполнение которого в значительной степени зависит от поддержки союзников. Именно поэтому часть экспертов и политиков назвали план победы нереалистичным для выполнения, подчеркивая, что Украину в НАТО в ближайшей перспективе точно не пригласят. Именно поэтому появилось мнение о том, что после провала плана победы якобы появится план мира, который якобы уже разрабатывают на основе минских и стамбульских договоренностей.
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