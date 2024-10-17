В Верховной Раде расстроили прогнозом по окончании войны с Россией

Народный депутат Богдан Яременко, комментируя план победы президента Владимира Зеленского, признал, что в нем нет того, чего хотели бы увидеть многие украинцы.

План победы

"В плане нет того, что хотели бы увидеть уставшие войной украинцы, они хотят увидеть план с пунктами, подпунктами, датами исполнения и исполнителями, чтобы в конце они снова ездили в Хорватию или Египет", — отметил нардеп.

При этом он считает, что такой план с четкими сроками выписать просто невозможно.

"Нет такого плана. Война заканчивается не тогда, когда мы этого хотим, а когда с этим согласился наш враг. Поэтому наш детальный план — это закон о мобилизации, это законы о повышении налогов, а точнее изменения в эти и многие другие законы (не нравящиеся депутатам, голосующим за них не в меньшей степени, чем остальным гражданам), призванные найти ресурс для ведения войны . Ведь правду никуда деть и не нужно прятать — нет такого плана, где война и кровопролитие заканчиваются только потому, что мы хотим или устали", — заявил Яременко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы Украины, выполнение которого в значительной степени зависит от поддержки союзников. Именно поэтому часть экспертов и политиков назвали план победы нереалистичным для выполнения, подчеркивая, что Украину в НАТО в ближайшей перспективе точно не пригласят. Именно поэтому появилось мнение о том, что после провала плана победы якобы появится план мира, который якобы уже разрабатывают на основе минских и стамбульских договоренностей.



