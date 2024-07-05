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В Верховной Раде рассказали, кто действительно виноват в провалах военных на фронте

В проблемах, по мнению Владимира Арьева, виноваты те, кто бездумно меняет военное руководство

сегодня, 11:42 comments3611
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Верховной Раде рассказали, кто действительно виноват в провалах военных на фронте

Война в Украине

Как считает нардеп Владимир Арьев , нынешние сообщения о больших проблемах на фронте являются следствием обезглавления военного командования в начале года. При этом, по его словам, дело не в персоналиях, а в том, что потрясение такого масштаба в руководстве любой структуры, когда меняют почти всех, обязательно приведут к плохим последствиям.

"Теперь у безуглых блоггеров и блоггерок, подготовивших почву для нынешних проблем еще тогда, новая истерика. Разумеется, они никогда не признают, что стали частью беды, ответственность за которую полностью находится на Зеленском, как на верховном главнокомандующем. Он тогда из личной неприязни к Залужному не остановил разрушение командования, а его эффективный менеджер даже вдохновлял процесс. Как следствие, менеджер получил дополнительные власти и начал лично проводить собеседования с кандидатами перед назначениями на командные должности", — заявил нардеп.

По мнению Арьева , очевидно, это все было сделано с одной целью — возложить вину за все потери на военных, что сейчас и делается.

"Цель – отвести обвинения в провалах от президента, ведь о первом обезглавлении генштаба, как о первом звене в цепи событий, в основном забудут. А за неизбежные последствия этого решения ручные эксперты и блоггеры теперь обвинят тех, кто сейчас руководит армией и кто изначально был назначен жертвой в подломе, хорошо просчитанном плане", — считает политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас ситуация на фронте действительно сложная. Продолжаются активные боевые действия, поскольку, по мнению экспертов, диктатор Путин хочет иметь лучшие переговорные позиции. При этом существует угроза, что в ближайшее время ВСУ могут потерять два города.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02tHqAcvdRYdk5dTyrxw4bFCeBfGrxGWFAGHYnG6854kRi5o8WQ1n1h6oCQZj4q1bil
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