В Верховной Раде рассказали, как Путин отреагирует, если Украину примут в НАТО

Как отметила председатель Комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, во время заседания Комитета и рабочих встреч в Берлине обсуждали потребности Украины, ситуацию на фронте и гарантии безопасности для долгосрочного мира в Украине. Она подчеркнула, что членство Украины в НАТО является наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины и залогом длительного мира на континенте.

Украина НАТО

"Меня спрашивали, как Путин и Россия отреагировали бы на это. Я убеждена, что так же, как Россия проглотила членство Швеции и Финляндии — так же ей пришлось бы проглотить и членство Украины. Видя абсолютное единство, четкость, силу, сосредоточенность партнеров по НАТО она вынуждена была бы принять это",

— сказала нардеп.

Она добавила, что если Североатлантический альянс будет продолжать демонстрировать сомнения, Россия будет использовать это для углубления разногласий между членами НАТО.

В ходе общения с немецкими коллегами обсудили также неотложные потребности Украины, в частности в энергетике. Украинская делегация отметила критическую важность усиления защиты энергетических объектов и восстановления мощностей тепловой и гидроэнергетики в ближайшие месяцы. Также была обсуждена необходимость децентрализации энергетических мощностей и увеличения возможностей импорта электроэнергии из Европейского Союза.

Как отметила Климпуш-Цинцадзе, Россия хочет терроризировать Украину и истощить ее. По ее словам, Украина не может конкурировать с РФ по количеству населения, поэтому должна технологически, общим давлением, лучшими разработками и мощным оружием дать ей отпор.

Она также отметила, что большинство немецкого общества и политиков поддерживают продление и усиление помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, на каких условиях Байден согласится на членство Украины в НАТО.



