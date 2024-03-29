В Верховной Раде рассказали, как правками защитили уклонистов и их права

Народный депутат Федор Венславский рассказал, что 29 марта оборонный комитет завершил рассмотрение всех поправок, которые были поданы в законопроект о мобилизации после первого чтения. По его словам, таких правок было более 4200.

Федор Вениславский

При этом он добавил, что законопроект еще на рассмотрение Верховной Рады не выносится, поскольку работа над ним не завершена. По его словам, необходимо еще урегулировать некоторые вопросы, а также провести голосование, которым законопроект отправляется на рассмотрение народных депутатов.

Вениславский рассказал, что оборонный комитет еще должен доработать вопросы, связанные, в частности, с предоставлением отсрочки от мобилизации, например, для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Кроме того, добавил народный депутат, оборонный комитет решил оставить на конец вопросы стимулирования к призыву на военную службу и ограничения, которые должны быть введены за неявку в ТЦК.

По его словам, в начальной версии правительственного законопроекта речь шла о том, что уклонистам ограничат выезд за границу, будут блокировать банковские счета и карты. Также предлагалось ограничить уклонистов в праве пользоваться транспортными средствами.

Как отметил народный депутат, в процессе работы оборонного комитета удалось отклонить практически все эти ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все же сохранить и полностью не сломать концепцию законопроекта"

, – говорит Вениславский.

Он предположил, что, вероятно, в комитете вернутся к обсуждению все же ограничить уклонистов в праве управлять транспортными средствами, если они не придут в ТЦК.

Кроме того, Вениславский сообщил, что оборонный комитет поддержал ограничение, что находящийся за рубежом мужчина будет вынужден предоставить военно-учетный документ, если ему необходимо будет оформить новый загранпаспорт. Однако, добавил депутат, комитет отказался привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг.

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты смогут приступить к рассмотрению законопроекта во втором чтении где-то в середине апреля.