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В Верховной Раде рассказали, как правками защитили уклонистов и их права

В Верховной Раде рассмотрели все правки, внесенные в законопроект о мобилизации, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил нардеп Федор Венсиловский. Он рассказал, как нардепы доработали законопроект

сегодня, 18:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Федор Венславский рассказал, что 29 марта оборонный комитет завершил рассмотрение всех поправок, которые были поданы в законопроект о мобилизации после первого чтения. По его словам, таких правок было более 4200.

В Верховной Раде рассказали, как правками защитили уклонистов и их права

Федор Вениславский

При этом он добавил, что законопроект еще на рассмотрение Верховной Рады не выносится, поскольку работа над ним не завершена. По его словам, необходимо еще урегулировать некоторые вопросы, а также провести голосование, которым законопроект отправляется на рассмотрение народных депутатов.

Вениславский рассказал, что оборонный комитет еще должен доработать вопросы, связанные, в частности, с предоставлением отсрочки от мобилизации, например, для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Кроме того, добавил народный депутат, оборонный комитет решил оставить на конец вопросы стимулирования к призыву на военную службу и ограничения, которые должны быть введены за неявку в ТЦК.

По его словам, в начальной версии правительственного законопроекта речь шла о том, что уклонистам ограничат выезд за границу, будут блокировать банковские счета и карты. Также предлагалось ограничить уклонистов в праве пользоваться транспортными средствами.

Как отметил народный депутат, в процессе работы оборонного комитета удалось отклонить практически все эти ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все же сохранить и полностью не сломать концепцию законопроекта"
, – говорит Вениславский.

Он предположил, что, вероятно, в комитете вернутся к обсуждению все же ограничить уклонистов в праве управлять транспортными средствами, если они не придут в ТЦК.

Кроме того, Вениславский сообщил, что оборонный комитет поддержал ограничение, что находящийся за рубежом мужчина будет вынужден предоставить военно-учетный документ, если ему необходимо будет оформить новый загранпаспорт. Однако, добавил депутат, комитет отказался привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг.

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты смогут приступить к рассмотрению законопроекта во втором чтении где-то в середине апреля.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zakonoproekt-mobilizatsiyu-komitet-proyshov-1711716435.html?utm_source=telegram&utm_medium=post
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